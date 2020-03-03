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О намерении продавать цветы, семена или рассаду физлица должны заявить в налоговую заранее

03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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О намерении продавать цветы, семена или рассаду физлица должны заявить в налоговую заранее
При реализации продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не требуется регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

Указанная норма закреплена пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь и не применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.

– Физические лица, которые планируют осуществлять указанный вид деятельности, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности. На основании поданного уведомления налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, подлежащей уплате. Физическое лицо, прежде чем приступить к началу осуществления деятельности, обязано уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  (далее – единый налог) по установленным ставкам, – отметили в ИМНС.

Для физических лиц, осуществляющих деятельность по реализации продукции цветоводства в г. Бресте, ставка единого налога установлена в размере 52,92 руб., в г. Барановичи и г. Пинске – 50,67 руб., в других населенных пунктах области – 29,28 руб. за месяц.

В ИМНС обратили внимание, что физические лица в рамках заявительного принципа могут реализовывать на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, как самостоятельно выращенные цветы, декоративные растения, их семена и рассаду так и приобретенные для реализации.

Для отдельных категорий физических лиц предоставляются льготы по единому налогу:

на 20 процентов для плательщиков:

  • достигших общеустановленного пенсионного возраста, (при представлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст);
  • инвалидов (при представлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена);
  • родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи);
  • родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида);
  • родителей (усыновителей, удочерителей), являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в дневной форме получения образования, — на 100 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено такое право. Указанная льгота предоставляется при условии, что супруг (супруга) (при его (ее) наличии) плательщика также является инвалидом I или II группы. Льгота предоставляется на основании удостоверений инвалида или пенсионных удостоверений, в которых указаны сведения о соответствующей группе инвалидности, копии свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее копии) о том, что ребенок является обучающимся и получает образование в дневной форме получения образования.

При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким перечисленным основаниям, ставка понижается на 45 процентов.

Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются физическими лицами одновременно с первым уведомлением, представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была первоначально использована.

В ИМНС напомнили, что осуществление деятельности по заявительному принципу – это просто, выгодно и удобно для граждан, желающих получать доходы и быть занятыми.

 
Теги: Брест
 
 
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