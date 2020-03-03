ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отбойный молоток Bosch GSH27-26 Hammer с GPS-отслеживанием

03.03.2020 13:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

По информации Bosch, новый инструмент GSH27-26 Brute Turbo является первым в мире отбойным молотком с GPS-отслеживанием. Кроме того, опция дооснащения GPS25-4 позволяет использовать эту технологию во всех современных отбойных молотках Bosch SDS-max. GPS-устройство Bosch на молотках Brute Turbo и SDS-max обеспечивает постоянное отслеживание местоположения подрядчика. Устройство рассчитано на работу в течение нескольких месяцев, питание от литий-ионного аккумулятора, который автоматически подзаряжается при подключении инструмента. Устройство отслеживания также может уведомлять владельца о нерабочей активации или о несанкционированном в плане местоположения использовании. Функцией отслеживания, которая возвращается к покрытию сотовой сети, когда GPS недоступен, можно управлять с помощью бесплатного приложения Bosch GPS tracking, доступного для конфигураций Android и iOS. Приложение можно найти в Интернете в Apple App Store или Google Play Store. В течение первых 12 месяцев владения инструментом услуга отслеживания бесплатна.

Отбойный молоток GSH27-26, разработанный для удаления бетона, весит более 30 килограммов и делает 1000 ударов в минуту. Этот отбойный молоток может быть запитан от сети 115/120 вольт переменного/постоянного тока силой 15 ампер или от портативного генератора мощностью 2500 ватт. Система активного контроля вибрации включает длинную воздушную подушку в ударном механизме для снижения уровня вибрации. Эргономичные ударопрочные ручки дополняют систему контроля вибрации

По информации Bosch, эффективность двигателя инструмента способствует минимизации потерь энергии в уплотнениях, пружинах и крепежных деталях. Bosch Service Minder Brush System отключает инструмент, когда требуется замена щетки, смазка или текущее обслуживание. Заполненная смазкой коробка передач и ударный механизм предназначены для устранения возможного загрязнения смазкой на месте работы. Модификация GPS25-4 доступна для 10 моделей отбойных молотков Bosch SDS-max, сила тока питания которых составляет от 10 до 15 ампер.

www.bosch.com
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Bosch, новый инструмент GSH27-26 Brute Turbo является первым в мире отбойным молотком с GPS-отслеживанием. Кроме того, опция дооснащения GPS25-4 позволяет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Есть пара труб, которые бы нас устроили». Лукашенко о диверсификации поставок нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика