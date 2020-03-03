Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отбойный молоток Bosch GSH27-26 Hammer с GPS-отслеживанием По информации Bosch, новый инструмент GSH27-26 Brute Turbo является первым в мире отбойным молотком с GPS-отслеживанием. Кроме того, опция дооснащения GPS25-4 позволяет...

По информации Bosch, новый инструмент GSH27-26 Brute Turbo является первым в мире отбойным молотком с GPS-отслеживанием. Кроме того, опция дооснащения GPS25-4 позволяет использовать эту технологию во всех современных отбойных молотках Bosch SDS-max. GPS-устройство Bosch на молотках Brute Turbo и SDS-max обеспечивает постоянное отслеживание местоположения подрядчика. Устройство рассчитано на работу в течение нескольких месяцев, питание от литий-ионного аккумулятора, который автоматически подзаряжается при подключении инструмента. Устройство отслеживания также может уведомлять владельца о нерабочей активации или о несанкционированном в плане местоположения использовании. Функцией отслеживания, которая возвращается к покрытию сотовой сети, когда GPS недоступен, можно управлять с помощью бесплатного приложения Bosch GPS tracking, доступного для конфигураций Android и iOS. Приложение можно найти в Интернете в Apple App Store или Google Play Store. В течение первых 12 месяцев владения инструментом услуга отслеживания бесплатна.Отбойный молоток GSH27-26, разработанный для удаления бетона, весит более 30 килограммов и делает 1000 ударов в минуту. Этот отбойный молоток может быть запитан от сети 115/120 вольт переменного/постоянного тока силой 15 ампер или от портативного генератора мощностью 2500 ватт. Система активного контроля вибрации включает длинную воздушную подушку в ударном механизме для снижения уровня вибрации. Эргономичные ударопрочные ручки дополняют систему контроля вибрацииПо информации Bosch, эффективность двигателя инструмента способствует минимизации потерь энергии в уплотнениях, пружинах и крепежных деталях. Bosch Service Minder Brush System отключает инструмент, когда требуется замена щетки, смазка или текущее обслуживание. Заполненная смазкой коробка передач и ударный механизм предназначены для устранения возможного загрязнения смазкой на месте работы. Модификация GPS25-4 доступна для 10 моделей отбойных молотков Bosch SDS-max, сила тока питания которых составляет от 10 до 15 ампер.www.bosch.com