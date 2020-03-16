ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» приостанавливает рейсы в Молдову и Латвию

16.03.2020 10:48 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Полеты в Кишинев и Ригу приостановлены в связи с аналогичными мерами, принятыми в соседних странах.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Белавиа» 16 марта.

Рейсы в Кишинев не будут производиться с 17 по 31 марта 2020 года, в Ригу – с 17 марта по 14 апреля.

Ранее национальная авиакомпания сообщала о приостановке полетов в Украину (Киев, Львов, Одессу, Харьков) – с 17 по 31 марта 2020 г., на Кипр (Ларнаку) - с 15 по 30 марта, в Польшу (Варшаву) – 15-27 марта 2020 года, Италию (в Рим и Милан). Отменены рейсы на определенные дни в страны Европы, Азии и в РФ.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

В компании отмечают, что по вопросу возврата билетов можно обратиться в кассы и службу поддержки до конца 2020 года. Все данные билета сохранены в базе. Изменить дату вылета можно только один раз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полеты в Кишинев и Ригу приостановлены в связи с аналогичными мерами, принятыми в соседних странах. Об этом сообщает пресс-служба компании «Белавиа» 16 марта.
 
Новости дня
Новости экономики
 
На негативе по коронавирусу. На открытии торгов доллар и евро выросли к белорусскому рублю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика