«Белавиа» приостанавливает рейсы в Молдову и Латвию

Полеты в Кишинев и Ригу приостановлены в связи с аналогичными мерами, принятыми в соседних странах.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Белавиа» 16 марта.

Рейсы в Кишинев не будут производиться с 17 по 31 марта 2020 года, в Ригу – с 17 марта по 14 апреля.

Ранее национальная авиакомпания сообщала о приостановке полетов в Украину (Киев, Львов, Одессу, Харьков) – с 17 по 31 марта 2020 г., на Кипр (Ларнаку) - с 15 по 30 марта, в Польшу (Варшаву) – 15-27 марта 2020 года, Италию (в Рим и Милан). Отменены рейсы на определенные дни в страны Европы, Азии и в РФ.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

В компании отмечают, что по вопросу возврата билетов можно обратиться в кассы и службу поддержки до конца 2020 года. Все данные билета сохранены в базе. Изменить дату вылета можно только один раз.