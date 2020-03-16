|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года
16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1343 $/м2. Это самое незначительное недельное повышение цен в 2020 году.
Негативный новостной фон не нашел отражения в ценовой динамике, но желающих
Текущий уровень предложения оказался максимальным с июля прошлого года. Также стоит отметить, что впервые за долгое время изменение объёма предложения в годовом выражении оказалось положительным – квартир на вторичном рынке сейчас на полпроцента больше, чем год назад.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 марта следующим образом:
Резким снижением цен завершилась неделя для самого дорогого района – Центрального (-1,6%). Также негативная ценовая динамика была зафиксирована в Московском районе столицы. В остальной части города цены на квартиры продолжили расти. Максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,4%) и Фрунзенском (+0,9%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 831 $/м2 (без изменений), Витебск – 647 $/м2 (+0,3%), Гомель – 644 $/м2 (+1%), Гродно – 764 $/м2 (+0,2%), Могилев – 663 $/м2 (+0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1793 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1130 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 9 по 16 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)