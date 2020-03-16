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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Положительная динамика цен на квартиры сохраняется, хотя рост немного замедлился по сравнению с февралём. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1475 $/м2.

Потребовалось меньше 4 месяцев на то, чтобы квадратный метр подорожал на $100.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1343 $/м2. Это самое незначительное недельное повышение цен в 2020 году.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Негативный новостной фон не нашел отражения в ценовой динамике, но желающих продать квартиру в Минске за неделю стало значительно больше. Количество выставленных на продажу квартир выросло сразу на 4,9%. Самый ощутимый приток объектов в базу замечен в сегменте 2-комнатных квартир (+6,8%), «однушек» стало больше на 4,8%, других типов квартир – на 2,6-3,4%.

Текущий уровень предложения оказался максимальным с июля прошлого года. Также стоит отметить, что впервые за долгое время изменение объёма предложения в годовом выражении оказалось положительным – квартир на вторичном рынке сейчас на полпроцента больше, чем год назад.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 марта следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Рост цен по-прежнему наблюдается у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры, прибавившие за неделю 0,9%. Остальные приросли в цене на 0,1-0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 16 марта выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Резким снижением цен завершилась неделя для самого дорогого района – Центрального (-1,6%). Также негативная ценовая динамика была зафиксирована в Московском районе столицы. В остальной части города цены на квартиры продолжили расти. Максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,4%) и Фрунзенском (+0,9%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 марта 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 831 $/м2 (без изменений), Витебск – 647 $/м2 (+0,3%), Гомель – 644 $/м2 (+1%), Гродно – 764 $/м2 (+0,2%), Могилев – 663 $/м2 (+0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1793 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1130 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 9 по 16 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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