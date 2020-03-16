На старте за квартиру $57 тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

МАПИД продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов, — проектная декларация была опубликована в газете «Звязда» от 14 марта. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости. Подробнее о ценах — в статье.
На сайте Минского городского центра недвижимости опубликована информация о предстоящем аукционе. Всего на предстоящие торги выставлен 21 лот.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,
бел. руб.
Размер задатка,
бел. руб.
1
«квартира 45» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-45
(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)
173 100,00
3 000,00
2
«квартира 46» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-46
(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м)
225 720,00
3 000,00
3
«квартира 47» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-47
(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)
217 455,00
3 000,00
4
«квартира 48» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-48
(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)
136 710,00
3 000,00
5
«квартира 49» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-49
(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)
174 000,00
3 000,00
6
«квартира 50» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-50
(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)
217 170,00
3 000,00
7
«квартира 51» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-51
(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м)
214 890,00
3 000,00
8
«квартира 52» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-52
(3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)
136 400,00
3 000,00
9
«квартира 53» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-53
(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,2 кв. м)
171 600,00
3 000,00
10
«квартира 54» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-54
(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)
215 175,00
3 000,00
11
«квартира 55» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-55
(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,6 кв. м)
226 860,00
3 000,00
12
«квартира 56» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-56
(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ –57,8 кв. м)
173 400,00
3 000,00
13
«квартира 57» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-57
(1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)
235 200,00
3 000,00
14
«квартира 58» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-58
(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)
216 885,00
3 000,00
15
«квартира 59» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-59
(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,2 кв. м)
174 600,00
3 000,00
16
«квартира 60» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-60
(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)
136 400,00
3 000,00
17
«квартира 61» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-61
(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)
216 885,00
3 000,00
18
«квартира 62» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-62
(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м)
214 890,00
3 000,00
19
«квартира 63» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-63
(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ –57,3 кв. м)
171 900,00
3 000,00
20
«квартира 64» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-64
(3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)
136 710,00
3 000,00
21
«квартира 65» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-65
(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)
214 605,00
3 000,00
Самая низкая стартовая цена у двух квартир: №52 и №60 — 136400 рублей. Общая площадь жилого помещения у каждой — 42 кв.м. Самая высокая стартовая цена у квартиры №57 — 235200 рублей, общая площадь жилого помещения — 90,3 кв.м.
Напомним, этой уже третий аукцион, первый должен состояться 31 марта, второй — 9 апреля. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.