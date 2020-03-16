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На старте за квартиру $57 тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

МАПИД продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов, — проектная декларация была опубликована в газете «Звязда» от 14 марта. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости. Подробнее о ценах — в статье.

На старте за квартиру тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

На сайте Минского городского центра недвижимости опубликована информация о предстоящем аукционе. Всего на предстоящие торги выставлен 21 лот.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка,

бел. руб.

1

«квартира 45» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-45

(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)

173 100,00

3 000,00

2

«квартира 46» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-46

(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м)

225 720,00

3 000,00

3

«квартира 47» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-47

(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)

217 455,00

3 000,00

4

«квартира 48» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-48

(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00

3 000,00

5

«квартира 49» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-49

(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)

174 000,00

3 000,00

6

«квартира 50» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-50

(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)

217 170,00

3 000,00

7

«квартира 51» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-51

(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м)

214 890,00

3 000,00

8

«квартира 52» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-52

(3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00

3 000,00

9

«квартира 53» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-53

(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,2 кв. м)

171 600,00

3 000,00

10

«квартира 54» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-54

(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175,00

3 000,00

11

«квартира 55» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-55

(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,6 кв. м)

226 860,00

3 000,00

12

«квартира 56» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-56

(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ –57,8 кв. м)

173 400,00

3 000,00

13

«квартира 57» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-57

(1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)

235 200,00

3 000,00

14

«квартира 58» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-58

(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00

3 000,00

15

«квартира 59» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-59

(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,2 кв. м)

174 600,00

3 000,00

16

«квартира 60» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-60

(2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00

3 000,00

17

«квартира 61» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-61

(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00

3 000,00

18

«квартира 62» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-62

(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м)

214 890,00

3 000,00

19

«квартира 63» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-63

(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ –57,3 кв. м)

171 900,00

3 000,00

20

«квартира 64» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-64

(3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00

3 000,00

21

«квартира 65» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-65

(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)

214 605,00

3 000,00

Самая низкая стартовая цена у двух квартир: №52 и №60 — 136400 рублей. Общая площадь жилого помещения у каждой — 42 кв.м. Самая высокая стартовая цена у квартиры №57 — 235200 рублей, общая площадь жилого помещения — 90,3 кв.м.

Напомним, этой уже третий аукцион, первый должен состояться 31 марта, второй — 9 апреля. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.


На старте за квартиру тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

На старте за квартиру тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

 
Теги: Минск
 
 
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МАПИД продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов, — проектная декларация была опубликована в газете «Звязда» от 14...
 
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