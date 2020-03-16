На старте за квартиру $57 тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле

Источник материала: realt.by

МАПИД продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов, — проектная декларация была опубликована в газете «Звязда» от 14 марта. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости. Подробнее о ценах — в статье.

На сайте Минского городского центра недвижимости опубликована информация о предстоящем аукционе. Всего на предстоящие торги выставлен 21 лот.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) № предмета торгов Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества Начальная цена, бел. руб. Размер задатка, бел. руб. 1 «квартира 45» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-45 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м) 173 100,00 3 000,00 2 «квартира 46» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-46 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м) 225 720,00 3 000,00 3 «квартира 47» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-47 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м) 217 455,00 3 000,00 4 «квартира 48» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-48 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3 000,00 5 «квартира 49» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-49 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м) 174 000,00 3 000,00 6 «квартира 50» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-50 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м) 217 170,00 3 000,00 7 «квартира 51» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-51 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м) 214 890,00 3 000,00 8 «квартира 52» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-52 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м) 136 400,00 3 000,00 9 «квартира 53» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-53 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,2 кв. м) 171 600,00 3 000,00 10 «квартира 54» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-54 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м) 215 175,00 3 000,00 11 «квартира 55» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-55 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,6 кв. м) 226 860,00 3 000,00 12 «квартира 56» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-56 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ –57,8 кв. м) 173 400,00 3 000,00 13 «квартира 57» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-57 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м) 235 200,00 3 000,00 14 «квартира 58» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-58 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м) 216 885,00 3 000,00 15 «квартира 59» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-59 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,2 кв. м) 174 600,00 3 000,00 16 «квартира 60» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-60 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м) 136 400,00 3 000,00 17 «квартира 61» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-61 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м) 216 885,00 3 000,00 18 «квартира 62» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-62 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м) 214 890,00 3 000,00 19 «квартира 63» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-63 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ –57,3 кв. м) 171 900,00 3 000,00 20 «квартира 64» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-64 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3 000,00 21 «квартира 65» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 22-65 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м) 214 605,00 3 000,00

Самая низкая стартовая цена у двух квартир: №52 и №60 — 136400 рублей. Общая площадь жилого помещения у каждой — 42 кв.м. Самая высокая стартовая цена у квартиры №57 — 235200 рублей, общая площадь жилого помещения — 90,3 кв.м. Напомним, этой уже третий аукцион, первый должен состояться 31 марта , второй — 9 апреля . Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь .







