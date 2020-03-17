Сезон не начался, но спрос высокий. Что и почем продается в садовых товариществах

В этом году за 2 месяца начальник отдела загородной недвижимости агентства пополнил свой портфель на 14 сделок с дачами. Например, 23 февраля он целый день провел в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и оказал содействие в госрегистрации трех сделок. Такого результата в его практике еще не было. Ежедневно специалисту поступает по 20-30 звонков от покупателей с целью приобретения загородной недвижимости.

Основной спрос – на дешевые дачи

Григорий говорит о том, что самый большой спрос наблюдается на дешевые дачи до 5-6 тысяч долларов.

- Если дача компактная и в хорошем состоянии, то за день по объекту могут позвонить до 20 человек. Это будет сборно-щитовой, деревянный или кирпичный домик примерно на 45 «квадратов», бывает в 2 уровня, с ухоженным участком и даже с металлическим ограждением, - дополняет специалист.

Многие дачи «уходят» за сутки. Наиболее бюджетные – в пуховичском направлении. Дача, которая в этом направлении продается за 3 тысячи долларов, в московском будет стоить 12 тысяч.

- В московском направлении нет дач за 3-4 тысячи долларов. Самая низкая цена – 12-14. Продавцы знают, что это направление пользуется повышенным спросом, к тому же и земля здесь дорогая, поэтому и держат цены. Участок 5 соток стоит 5 тысяч долларов, с коммуникациями - еще дороже. Например, земельный надел 5 соток в СТ «Рыбхоз» возле деревни Юхновка продавали за 15 тысяч долларов. На улице проведен газ и центральная вода. Хорошие подъездные пути. Здесь можно жить круглый год, - дополняет Григорий.

Спрос на более дорогие дачи – за 20 тысяч долларов и дороже – гораздо ниже. По дачам за 28-40 тысяч долларов могут позвонить только один раз в неделю. Но если дача хорошая, куда можно сразу заехать и жить, то ее купят.

В последнее время много дач покупают молодые люди. В отличие от старшего поколения, им не нужен большой участок. Они не разбивают грядки, а просто высевают газон, ставят мангал и приезжают на выходные отдохнуть.