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Сезон не начался, но спрос высокий. Что и почем продается в садовых товариществах
17.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Из года в год спрос на дачи под Минском растет, причем во всех направлениях от столицы. Спрос на недорогие дома есть круглый год. Однако с наступлением весны люди еще больше активизируются и стараются
По данным Национального кадастрового агентства в 2015 году в Минской области было совершено 1616 сделок, а в 2019-м — 2121.
То, что количество сделок с дачами растет, подтверждают и в агентстве недвижимости «Загородный дом и квартирный центр». Начальник отдела
- В прошлом году с квартирами, домами и дачами я заключил 57 сделок. Это на четверть больше, чем в 2018-м. Больше всего дач продал в Пуховичском и Смолевичском районах, частично в Минском, - говорит Григорий.
В этом году за 2 месяца начальник отдела загородной недвижимости агентства пополнил свой портфель на 14 сделок с дачами. Например, 23 февраля он целый день провел в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и оказал содействие в госрегистрации трех сделок. Такого результата в его практике еще не было. Ежедневно специалисту поступает по 20-30 звонков от покупателей с целью приобретения загородной недвижимости.
Основной спрос – на дешевые дачи
Григорий говорит о том, что самый большой спрос наблюдается на дешевые дачи до 5-6 тысяч долларов.
- Если дача компактная и в хорошем состоянии, то за день по объекту могут позвонить до 20 человек. Это будет сборно-щитовой, деревянный или кирпичный домик примерно на 45 «квадратов», бывает в 2 уровня, с ухоженным участком и даже с металлическим ограждением, - дополняет специалист.
Многие дачи «уходят» за сутки. Наиболее бюджетные – в пуховичском направлении. Дача, которая в этом направлении продается за 3 тысячи долларов, в московском будет стоить 12 тысяч.
- В московском направлении нет дач за 3-4 тысячи долларов. Самая низкая цена – 12-14. Продавцы знают, что это направление пользуется повышенным спросом, к тому же и земля здесь дорогая, поэтому и держат цены. Участок 5 соток стоит 5 тысяч долларов, с коммуникациями - еще дороже. Например, земельный надел 5 соток в СТ «Рыбхоз» возле деревни Юхновка продавали за 15 тысяч долларов. На улице проведен газ и центральная вода. Хорошие подъездные пути. Здесь можно жить круглый год, - дополняет Григорий.
Спрос на более дорогие дачи – за 20 тысяч долларов и дороже – гораздо ниже. По дачам за 28-40 тысяч долларов могут позвонить только один раз в неделю. Но если дача хорошая, куда можно сразу заехать и жить, то ее купят.
В последнее время много дач покупают молодые люди. В отличие от старшего поколения, им не нужен большой участок. Они не разбивают грядки, а просто высевают газон, ставят мангал и приезжают на выходные отдохнуть.
Московское направление
Мы проехали по садовым товариществам (СТ), расположенным в 25-30 километрах от Минска в московском направлении, и лично оценили выставленные на продажу дачи. Все они реализуются через агентство недвижимости «Загородный дом и квартирный центр».
Московское – одно из старейших направлений. Дачи здесь начали строиться еще в 50-х годах прошлого столетия, однако расцвет застройки пришелся на 80-90-е годы.
Садовые товарищества расположены в окружении леса, имеют хорошие подъездные пути. Ко многим проложен асфальт, вблизи проходит электричка. Со станции метро «Уручье» постоянно ходят маршрутки до деревень Городище , Гончаровка и Юхновка.
Есть садовые товарищества со всеми коммуникациями. Это, например, «Урожай-2002», «Магнолия», «Экономист», «Энергетик». Здесь можно жить круглый год.
Вблизи столицы свободных участков практически нет. Если находится, то он очень дорогой. Этот участок продается за 13.900 долларов. Был покупатель, который давал за земельный надел 10 тысяч долларов, но собственники отказались продавать его по такой цене.
Григорий рассказывает, что среди покупателей есть те, кто хочет купить готовую дачу и сразу в ней жить. Но есть и те, кто приобретает участок и сам строит садовый домик. Причем тенденция такова, что в московском направлении большинство людей хотят купить участок с коммуникациями и построить дом площадью примерно 80-100 квадратных метров, с 3-4 комнатами, кухней, ванной и баней. Большого количества соток земли им не надо. Люди приезжают на дачу, чтобы уединиться от городской суеты и отдыхать на свежем воздухе.
В Смолевичском районе насчитывается более 200 садовых товариществ. Московское направление активизировалось еще и потому, что от Кургана Славы до Борисова строят новую дорогу. Вместо двух полос будет четыре. Скоростная трасса поспособствует увеличению спроса на дачи вблизи Жодино и Борисова.
Проезжаем деревню Слобода, где в основном представлена коттеджная застройка. По дороге Наталья рассказывает, что за 190 тысяч долларов продает в этом населенном пункте коттедж. Примерно за 7 месяцев было организовано 30 показов. Находились покупатели, которые давали за дом 170 тысяч долларов. Но хозяева пока не готовы снижать цену. Дом имеет все коммуникации, есть гараж, ухоженный участок насчитывает 19 соток.
В районе деревень Слобода, Гончаровка расположены около 15 садовых товариществ, многие из них газифицированы.
По старой дороге на Смолевичи направляемся в деревню Подыгрушье.
По правую и левую сторону от дороги построены целые дачные города. Добраться до садовых товариществ можно не только на электричке до остановочного пункта «Загорье», но и на маршрутке «Минск-Черницкий», которая отправляется со станции метро «Восток» каждый час.
- Первый вопрос, который задают потенциальные покупатели - на каком расстоянии садовое товарищество находится от железной дороги. Это для них очень важно. Пожилые родители, которые весь сезон живут на даче, не хотят зависеть от детей и желают передвигаться самостоятельно, - говорит Наталья.
«Свою дачу я никак не могу отпустить в душе»
В СТ «Химик», который находится в 22 километрах от Минска, за 25 тысяч долларов продается дача. Если само товарищество расположено на холмистой местности, то реализуемый участок ровный и идеально обработан. Он насчитывает 8 соток. Есть помещение под баню, где оборудован душ с бойлером. Хозяйка выращивает сортовую клубнику, смородину. На участке растут плодовые и декоративные деревья, кусты и весь сезон цветы.
- Одна довести дом до того состояния, как было изначально задумано, не могу. Делать чисто мужскую работу тяжело, а сына дачная тема не интересует. Если был бы жив мой муж, я бы эту дачу никогда не продавала. Я за 20 лет вложила в нее очень много труда, да и денег. В свое время покупали участок и постепенно строились. Дом капитальный, с подвалом. Старались, строились, но жизнь внесла свои коррективы. Таких домов в нашем садовом товариществе очень мало. Здесь прекрасная зона отдыха, особенно летом, - рассказывает Клавдия. – Мне жалко продавать дачу, к которой я приросла за это время. Возможно, одной из причин того, что она не продается второй год, является то, что я не отпускаю ее в душе.
Среди всех потенциальных покупателей, которые приезжали смотреть дачу, не нашлось тех, которым Клавдия могла бы доверить свое детище.
- Пока никто не внушил мне доверия. Хочется продать дачу в надежные руки. Если бы нашлись такие люди, я могла бы обсуждать цену. Но за 20 тысяч долларов не продам ее. Я только в баню вложила 4 тысячи долларов. Теплицу купила за 600 долларов. Забор мне обошелся в 1 тысячу долларов. Отдать такой дом за 12 тысяч я не могу. На нашей улице только две таких дачи. Каждый пятачок на участке обработан правильно, - уточняет Клавдия.
Дача для большой семьи
В СТ «Химик» за 19.700 долларов продается еще одна дача. Участок насчитывает 10 соток, огражден сеткой, растет яблоневый сад. Дача находится вблизи железной дороги. Для кого-то это будет минусом, для кого-то плюсом, потому что остановочный пункт электрички «Загорье» расположен всего в 20 минутах ходьбы от дома.
- Принимая решение о покупке дачи, люди в первую очередь оценивают ее месторасположение, размер участка и состояние дома. Косметический ремонт потом каждый делает под себя, - говорит Наталья.
Собственники сначала хотели выручить за дачу 30 тысяч долларов. Но за эту цену агент не взяла ее даже в работу. Была предложена цена в 25 тысяч долларов, сейчас она снижена до 19.700.
- Продавцы с трудом идут на снижение цены. Но спустя время начинают понимать, что есть рыночная цена, независимая от желания продавцов, по которой продаются объекты, - говорит агент.
- Этот дом требует полного косметического ремонта. Коробка стоит 10-12 тысяч долларов. Максимум дом с участком стоит 17-18 тысяч долларов, - дает свою оценку даче Григорий.
Наталья рассказывает, что эта дача подходит для круглогодичного проживания, поскольку находится вблизи электрички. Это позволяет людям ездить каждый день на работу в Минск. Дачу смотрели люди и готовы были ее купить, но у них, к сожалению, не хватило денег.
- Вообще на рынке интересная тенденция. Люди, у которых есть 10 тысяч долларов на руках, приезжают смотреть дачу за 20 тысяч. И это не единичные случаи, - дополняет агент.
Дачи отставников Минобороны
Сворачиваем на деревню Гончаровка и едем в СТ «Меридиан-2002». До ближайшего остановочного пункта 250 метров. Здесь в основном находятся дачи бывших сотрудников Минобороны, которые они получили еще в 80-90-х годах прошлого столетия. Товарищество находится в лесу, к нему ведет асфальтированная дорога. На въезде, как и положено, домик сторожа.
Наталья рассказывает, что в практике риэлтеров и агентов есть немало случаев, когда им приходится наводить порядок на дачах, прежде чем показывать их потенциальным покупателям.
- Я в Петришках продавала полдома, куда отказывались заходить покупатели. Там был склад ненужных вещей. Но эти объекты тоже продаются. Их покупают люди, которые знают эту местность. Например, у них там живут родственники. Их устраивает место, и на свое усмотрение они потом проводят реконструкцию, делают ремонт. У меня таких 20% от общего числа объектов, куда неприятно зайти. И их нужно продавать, - рассказывает Наталья, - Мне неоднократно приходилось надевать перчатки и наводить порядок в продаваемых домах и дачах, после чего они продавались.
Всегда приходится чем-то жертвовать
Далее направляемся в СТ «Садовод ТП», которое расположено вблизи деревни Юхновка и заказника. Хозяин дачи рассказывает, что участок насчитывает 5 соток. Кроме самого дома, есть баня, беседка для отдыха, дровня. На участке высажены плодовые деревья, кусты.
Собственники покупали дом 6 лет назад. Но сейчас молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий. Денег на большую квартиру не хватает, поэтому надо продавать дачу.
- Приходится чем-то жертвовать, хотя очень не хочется расставаться с дачей. Мы своими руками восстановили этот дом, можно сказать, из руин. Полностью переделали печку, обили стены, поменяли окна и пол в веранде, - говорит хозяин дачи.
- Я не так хочу ее продавать, как есть обстоятельства, которые заставляют меня это делать, - говорит хозяйка. – На сегодняшний день у меня не решен вопрос с жильем в городе.
Участок насчитывает 5 соток. В основном засажен газоном, минимум грядок, зато в сезон он утопает в цветах. На участке растет много кустов – малина красная и желтая, смородина красная и черная. Построена уютная беседка с печью барбекю.
- Я не зацикливалась на том, чтобы делать из дачи какой-то культ. Это просто должно быть уютное место, куда можно приехать и приятно отдохнуть. Я владею дачей 6-7 лет. Что-то на участке уже было сделано, что-то делала сама. Пришлось подделать фундамент, водосток, подвести электричество в сарай и беседку, сделать новый потолок в доме, поменять окна, проводку, - рассказывает хозяйка. – Продаю дачу за 24 тысячи долларов. Торг уместен, но дешево я ее не продам.
В доме одна большая комната, которая разделена на зоны – кухонную, спальную, отдыха. Есть печь, камин. Спальные места оборудованы и на мансардном этаже. В дом подведена вода, которая подогревается бойлером, установлена душевая кабина.
К этому садовому товариществу примыкает новое - «Стрелок-2014», где участки по 10 соток выделены сотрудникам правоохранительных органов. Пока освоены лишь единичные. С одной стороны к садовому товариществу уже проложена хорошая дорога, частично построены коммуникации. Надо полагать, что через несколько лет купить участок можно будет и в этом садовом товариществе. Время вносит свои коррективы в жизнь людей.
В Минск возвращаемся через Городище и Колодищи. Дачный сезон еще не начался, но сезон продаж идет активно, на месяца два раньше, чем в прошлом году.
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Из года в год спрос на дачи под Минском растет, причем во всех направлениях от столицы. Спрос на недорогие дома есть круглый год. Однако с наступлением весны люди...
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