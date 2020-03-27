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Доллар и вирус толкают цены вверх, грузы задерживаются. Что там с импортом продукции?

27.03.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вирус в паре с прыгающими курсами валют усложнили ситуацию с импортом товаров в Беларусь: поставщики испытывают трудности, цены так и рвутся вверх, а ажиотаж на некоторые товары только усиливается. Что говорят о ситуации сами импортеры и торговцы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Спрос на продукты растет. Все сидят дома и едят?

В последние недели больше всего вырос спрос на продукты с большим сроком хранения. Это крупы, соль, сахар, мука, макароны, тушенка, картофель, а также спички. Но снизился спрос на колбасы, полуфабрикаты и продукты с небольшим сроком годности, рассказал TUT.BY бизнесмен и сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

— Причем спрос больше вырос в столице, нежели в райцентрах. Там, видимо, своей консервации хватает и бульба в подвале лежит. В райцентрах, скорей, даже снижение спроса на продукты питания пошло, — комментирует сопредседатель РКП.

При этом возможное введение карантина подтолкнет людей покупать еще больше продуктов.

— Повышение спроса точно будет, потому что дома люди больше едят, чем на работе, — считает управляющий компании-оптового поставщика продуктов питания «Петрокар» Василий Майсак.

Повышен спрос на маски и лекарства. Фармрынок увеличивает запасы

Представитель одного из поставщиков и дистрибьюторов лекарственных и косметических средств сообщил, что пока импортная продукция приходит без задержек, даже с учетом возможных очередей на польской границе.

— Из Словении, Германии, Польши продукция идет, как обычно. Поставщики говорят, что все отгружают в обычном режиме. Задержки могут быть из-за того, что водители будут стоять чуть дольше на границе, но мы даже этого не почувствовали, — признает представитель компании.

В то же время он не исключают, что ситуация может усложниться. Но если перебои с поставками продлятся не больше нескольких месяцев, то дефицита продукции не случится.

— Мы всегда держим запас не менее чем на несколько месяцев вперед из расчета на среднестатистические продажи. Поскольку сейчас вырос спрос на некоторую продукцию, мы сделали внеплановые заявки и закупили больший объем этих товаров, чем обычно. Так что на несколько месяцев препаратов хватит, — делится собеседник TUT.BY.

В феврале-марте вырос спрос на некоторые лекарства. Но его называют типичным для этого периоды: сказывается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. А в связи с распространением COVID-19 в сотни раз увеличился спрос на маски и намного чаще обычного спрашивают антисептики. Запрос на оба товара удовлетворить оказалось сложней.

— С февраля мы заключили контракты с производителями марлевых масок, хотя раньше работали только с одноразовыми медицинскими. То же касается спиртосодержащих антисептиков. Но такой спрос удовлетворить тяжело, — говорит представитель компании. — Предлагаем покупателям хлоргексидин, мирасептин, септомирин.

Цены на импорт выросли, скоро это увидят потребители

Вслед за изменением курсов валют импортеры и поставщики переписали цены и условия работы.

— Некоторые поставщики и импортеры вообще прекратили отгрузку, потому что из-за неопределенности по курсу не знают, по какой цене отпускать [товары]. Небольшая группа перешла исключительно на предоплату. А кто-то взвентил цены. Например, на свежемороженую рыбу, подсолнечное масло рост цен обозначился в полтора-два раза, — рассказывает Виктор Маргелов.

Пока эта разница в ценах импортных продуктов питания лежит на плечах оптовиков и ритейла. Но, по оценкам представителей бизнеса, в ближайшие недели конечный потребитель тоже увидит на ценниках новые цифры.

Границы полузакрыты, а правила проезда непонятны

Ситуация с импортом в целом непростая. Например, водители российских поставщиков по возвращении на родину после доставки груза в Беларусь обязаны уйти в 14-дневный карантин. Естественно, у компаний нет достаточного количества водителей, чтобы менять их после каждого рейса. Все может усложниться, когда в России начнется «нерабочая неделя», считает Виктор Маргелов.

Границы для налаженной логистики оказались неприятным сюрпризом для многих импортеров и их клиентов. Компания «Процветок» уже неделю не может получить машину саженцев из Казахстана. Доставка совпала с закрытием Россией границ. И если в ближайшее время ситуация не разрешится, все саженцы в партии погибнут.

— Поставщику пришлось бросать машину, лететь сюда двумя самолетами, потом ехать обратно. И несмотря на то, что СМИ написали, что российский кабинет министров заявил, как будто белорусов транзитом пропускают, никого на деле пропускать не собираются. Водителю предстоит забрать машину и ехать через Оренбургскую таможню. И пустят ли его назад в Россию — большой вопрос, — рассказал замдиректора компании «Процветок» Владимир Смольский.

Повезло, что проблемы с поставками начались к концу сезона и практически все заказы уже выполнены. Но остаются вопросы по некоторым поставкам, вызванные различиями в правилах работы пограничных служб и требованиях стран к перемещениям.

— Самая большая проблема с проездом в Казахстан. Казахстанцы установили свои ограничения, россияне — свои. И те, и другие разрешают грузоперевозки. Но на деле все иначе. Например, наш поставщик смог въехать в Казахстан, и выпускают оттуда его без проблем. А вот россияне уже не впускают, — комментирует Владимир Смольский.

Наиболее распространенная проблема у импортеров — задержки поставок.

Дополнительные процедуры в условиях повышенного контроля на границах замедляют весь процесс логистики. Бизнес признается, что грузы из стран Евросоюза идут медленней обычного, потому что проходят контроль на польской границе.

— Практически все сейчас столкнулись с задержками поставок. Мы ничем не отличаемся от других. Но мы продумываем логистику наперед на случай поломок машин или очередей на границе. Поэтому на работе эти задержки никак не отразились, — рассказал управляющий компании «Петрокар» Василий Майсак.

В компании не верят в то, поставщики могут остановить свою работу, но и не ждут, что таможни скоро вернутся к привычному режиму, поэтому стараются подготовить запас продуктов. Тем более с учетом того, что в последние недели вырос спрос.
Некоторые компании, наоборот, никакой разницы в поставках не ощутили. Поставщик продуктов «Ресторация» не столкнулся ни с отменой, ни с задержкой поставок из-за границы.

— Многие сейчас переживают по этому поводу. Но мы со всеми поставщиками оговариваем детали поставок и вопросов по ним не возникает. Перевозчики тоже уверяют, что все будет приходить в срок. На днях, например, ждем крупную поставку из Италии. Рассчитываем и надеемся, что все будет в порядке, — рассказала руководитель отдела маркетинга Светлана Роткович.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вирус в паре с прыгающими курсами валют усложнили ситуацию с импортом товаров в Беларусь: поставщики испытывают трудности, цены так и рвутся вверх, а ажиотаж на...
 
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