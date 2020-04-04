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«Санта-Инвест» выкупила пакет акций брестского ЦУМа за 14,7 тыс рублей
04.04.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Санта-Инвест» за 14,7 тысячи рублей выкупила пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг»,
«Санта-Инвест» приобрела у Брестского горисполкома 2,43% акций уставного фонда ЦУМа. Акции принадлежали городу.
Напомним, «Санта-Инвест» выкупило контрольный пакет акций ЦУМа еще в 2015 году, писал
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