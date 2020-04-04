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Аккумуляторы Bosch были признаны самой известной маркой в Беларуси

04.04.2020 15:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По результатам исследования, проведенного в 2019 году среди белорусских потребителей, продукция Bosch вошла в ТОП-3 лучших марок в номинации «Аккумуляторы», а бренд Bosch стал почётным призёром «Лиги Лидеров Беларуси».

В опросе, проведенном авторитетной исследовательской компанией «МАСМИ», приняли участие 700 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет из Минска, а также всех областных центров Беларуси. Выборка репрезентативна профилю населения страны, пропорциональная по типу населенного пункта, региону, по полу и возрасту. Аккумуляторами Bosch пользовались 20,6% опрошенных – и 17,9% назвали их лучшими. Среди знакомых им марок аккумуляторов Bosch упомянули 39,5% респондентов исследования. Это самый высокий показатель среди всех брендов, представленных в опросе.

«Лига Лидеров Беларуси» — рейтинговая программа, направленная на популяризацию наиболее качественных продуктов и услуг в Беларуси. Опрос потребителей показывает уровень знания торговой марки, уровень спроса, а также определяет сильнейшие бренды белорусского рынка. Результаты этого исследования проверяются международной аудиторской компанией. В итоге определяются те участники национального рынка, которые пользуются максимальным доверием потребителей и демонстрируют высокие результаты своей работы.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам исследования, проведенного в 2019 году среди белорусских потребителей, продукция Bosch вошла в ТОП-3 лучших марок в номинации «Аккумуляторы», а бренд Bosch...
 
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