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Мировая экономика фактически останавливается
04.04.2020 15:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКарантин не должен полностью ограничивать производственную и деловую деятельность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Это мнение полностью поддерживает МВФ. Индексы мировых фондовых бирж лихорадит уже несколько недель. Мировой ВВП может упасть ниже, чем 11 лет назад.
Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда: "Никогда в истории МВФ не было такой ситуации. Мировая экономика зашла в тупик. Все идет на спад. Это даже хуже, чем мировой экономический кризис в 2009 году. Положение дел требует консолидации общих усилий".
В Международный валютный фонд с просьбой о поддержке обратились 85 странСейчас в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке обратились 85 стран. Организация задействует весь свой резерв в триллион долларов. Величину помощи планируют увеличить вдвое - с 50 до 100 миллиардов долларов.
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Карантин не должен полностью ограничивать производственную и деловую деятельность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос...
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