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В Международный валютный фонд с просьбой о поддержке обратились 85 стран

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировая экономика фактически останавливается Карантин не должен полностью ограничивать производственную и деловую деятельность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос...

Карантин не должен полностью ограничивать производственную и деловую деятельность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Это мнение полностью поддерживает МВФ. Индексы мировых фондовых бирж лихорадит уже несколько недель. Мировой ВВП может упасть ниже, чем 11 лет назад.Сейчас в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке обратились 85 стран. Организация задействует весь свой резерв в триллион долларов. Величину помощи планируют увеличить вдвое - с 50 до 100 миллиардов долларов.