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В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы

04.04.2020 19:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжаются весенне-полевые работы. В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы. От опытных хлеборобов не отстают и  начинающие механизаторы. Чтобы молодых аграриев мотивировать, в хозяйствах Глубокского  района уже много лет  проходит профессиональный конкурс. Каждый участник может показать свои способности сразу в нескольких номинациях.

Репортаж Марины Романовской. Денис Федоров работает в хозяйстве "Мерецкие" Глубокского района. В поле вместе с братом. Говорит: такого раннего сева здесь не помнят даже опытные агрономы. Первый гектар засеяли две недели назад. Впереди еще много работы - площадь сельхозугодий хозяйства более пяти тысяч гектаров. 


Чтобы поощрить начинающих хлеборобов, в хозяйствах проводят конкурс профмастерства


В Глубокском  районе на полях соревнуются двадцать молодых специалистов. Игорь Туронок - представитель династии механизаторов. Отстаивает честь  хозяйства "За Родину". В конкурсе выбрал две номинации: "Внесение органики" и "Сев зерновых". Но под силу, уверяет, любая работа на земле.  Количество обработанной почвы и засеянных гектаров подсчитывают каждый день. Глубина вспашки, равномерность - от качественной работы весной зависит, какой  будет урожай осенью. 

А чтобы не замедлить на старте, технику подготовили задолго до  весенней кампании. Кстати, зерновой  клин северного региона страны - 450 тысяч гектаров. Под кукурузу отведено  120 тысяч гектаров. И чуть меньше - под крестоцветные. Итоги конкурса подведут сразу после окончания посевной. Но праздновать победу, говорят механизаторы, времени не будет. Вырастут корма, а там скоро и жатва. 

 
 
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В Беларуси продолжаются весенне-полевые работы. В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы. От опытных...
 
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