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Чтобы поощрить начинающих хлеборобов, в хозяйствах проводят конкурс профмастерства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы В Беларуси продолжаются весенне-полевые работы. В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы. От опытных...

В Беларуси продолжаются весенне-полевые работы. В Витебской области к выборочному севу ранних зерновых и зернобобовых приступили почти все районы. От опытных хлеборобов не отстают и начинающие механизаторы. Чтобы молодых аграриев мотивировать, в хозяйствах Глубокского района уже много лет проходит профессиональный конкурс. Каждый участник может показать свои способности сразу в нескольких номинациях.РепортажДенис Федоров работает в хозяйстве "Мерецкие" Глубокского района. В поле вместе с братом. Говорит: такого раннего сева здесь не помнят даже опытные агрономы. Первый гектар засеяли две недели назад. Впереди еще много работы - площадь сельхозугодий хозяйства более пяти тысяч гектаров.В Глубокском районе на полях соревнуются двадцать молодых специалистов. Игорь Туронок - представитель династии механизаторов. Отстаивает честь хозяйства "За Родину". В конкурсе выбрал две номинации: "Внесение органики" и "Сев зерновых". Но под силу, уверяет, любая работа на земле. Количество обработанной почвы и засеянных гектаров подсчитывают каждый день. Глубина вспашки, равномерность - от качественной работы весной зависит, какой будет урожай осенью.А чтобы не замедлить на старте, технику подготовили задолго до весенней кампании. Кстати, зерновой клин северного региона страны - 450 тысяч гектаров. Под кукурузу отведено 120 тысяч гектаров. И чуть меньше - под крестоцветные. Итоги конкурса подведут сразу после окончания посевной. Но праздновать победу, говорят механизаторы, времени не будет. Вырастут корма, а там скоро и жатва.