Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 апреля 2020 года

Источник материала: realt.by

Третью неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое снижение цен. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,7% и составил 1445 $/м 2 .

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Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1317 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 апреля следующим образом:

После короткой заминки неделей ранее рост предложения продолжился. Количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 2,3%, превысив круглую отметку в 8 тысяч объектов, чего не наблюдалось с мая 2016 года. Особенно значительным приток новых объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (+3,9%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 13 апреля выглядит следующим образом:

Снижение цен на 1- и 2-комнатные квартиры замедлилось и составило 0,5%. Максимальные темпы снижения цен демонстрировали 3-комнатные квартиры (-1,2%), для которых это самая ощутимая недельная коррекция за последний месяц.

Впервые за 3 последние недели среди районов города был отмечен рост цен. Небольшое (+0,2%) повышение зафиксировано в Первомайском районе. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,8%) и Октябрьском (-1,3%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 831 $/м2 (+0,3%), Витебск – 639 $/м2 (-0,6%), Гомель – 647 $/м2 (+0,6%), Гродно – 751 $/м2 (-0,3%), Могилев – 661 $/м2 (+0,7%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1810 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 2,2% и составляет 1068 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.