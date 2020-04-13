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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 апреля 2020 года
13.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Третью неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается резкое снижение цен. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1317 $/м2.
После короткой заминки неделей ранее рост предложения продолжился. Количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 2,3%, превысив круглую отметку в 8 тысяч объектов, чего не наблюдалось с мая 2016 года. Особенно значительным приток новых объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (+3,9%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 апреля следующим образом:
Впервые за 3 последние недели среди районов города был отмечен рост цен. Небольшое (+0,2%) повышение зафиксировано в Первомайском районе. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,8%) и Октябрьском (-1,3%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 831 $/м2 (+0,3%), Витебск – 639 $/м2 (-0,6%), Гомель – 647 $/м2 (+0,6%), Гродно – 751 $/м2 (-0,3%), Могилев – 661 $/м2 (+0,7%),
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1810 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 2,2% и составляет 1068 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 6 по 13 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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