В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

Еще в 2017 году на стадии общественного обсуждения проекта угол между Лопатина и трассой Н9031 вызвал много споров между жителями новостроек и представителями застройщика. Людям не понравилось решение вырубить зеленую зону под паркинг. Недоумение вызвала и идея строительства спортивной площадки рядом со скоплением машин. Тогда местные отмечали:

― Лесополоса попадает в санитарную зону многоквартирных домов по ул. Подгорной, 19А-1, и ул. Михайлашева 1. Как вы собираетесь там строить паркинг? Лес ― единственное, что защищает нас от шума и грязи с дороги. Вы же хотите вырубить деревья и поставить машины. Мало того, рядом запроектирована детская площадка. Кто из родителей пустит детей играть в это место ― между паркингом и двумя оживленными улицами?!

По мнению застройщика, данный угол едва ли можно было назвать лесополосой, площадка больше напоминала свалку и цель строительства – облагородить данный перекресток:

— Это овраг, кусты и несанкционированная свалка, неорганизованный перекресток, эту территорию планируют облагородить: сделать нормальную дорогу, за ней паркинг, спортивную площадку, — комментировали в СИ-трейдинг.

Кроме того, застройщик отметил, что в 2030-м году магистраль Колодищи-Заславль станет городской, а значит оставлять овраг в прежнем состоянии нельзя, территорию надо привести в порядок. Вместе с тем в СИ-трейдинг обещали деликатно отнестись к лесополосе, а также недалеко от паркинга обустроить зону барбекю, велодорожки, спортплощадку. Проект застройки выглядит так.