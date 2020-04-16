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В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

16.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Между улицей Лопатина и трассой Н9031 началось строительство паркинга на 500 машиномест. Многоуровневую гараж-стоянку со встроенными общественными помещениями возводят на месте лесополосы, отгораживающей многоквартирную застройку от оживленной трассы. Напомним, что местные выступали против такого решения, однако проект согласовали и на участке уже ведутся подготовительные работы.

В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

Еще в 2017 году на стадии общественного обсуждения проекта угол между Лопатина и трассой Н9031 вызвал много споров между жителями новостроек и представителями застройщика. Людям не понравилось решение вырубить зеленую зону под паркинг. Недоумение вызвала и идея строительства спортивной площадки рядом со скоплением машин. Тогда местные отмечали:

― Лесополоса попадает в санитарную зону многоквартирных домов по ул. Подгорной, 19А-1, и ул. Михайлашева 1. Как вы собираетесь там строить паркинг? Лес ― единственное, что защищает нас от шума и грязи с дороги. Вы же хотите вырубить деревья и поставить машины. Мало того, рядом запроектирована детская площадка. Кто из родителей пустит детей играть в это место ― между паркингом и двумя оживленными улицами?!

По мнению застройщика, данный угол едва ли можно было назвать лесополосой, площадка больше напоминала свалку и цель строительства – облагородить данный перекресток:

— Это овраг, кусты и несанкционированная свалка, неорганизованный перекресток, эту территорию планируют облагородить: сделать нормальную дорогу, за ней паркинг, спортивную площадку, — комментировали в СИ-трейдинг.

Кроме того, застройщик отметил, что в 2030-м году магистраль Колодищи-Заславль станет городской, а значит оставлять овраг в прежнем состоянии нельзя, территорию надо привести в порядок. Вместе с тем в СИ-трейдинг обещали деликатно отнестись к лесополосе, а также недалеко от паркинга обустроить зону барбекю, велодорожки, спортплощадку. Проект застройки выглядит так.


В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

В марте 2020 года застройщик приступил к работам. Площадка уже огорожена, в данный момент ведется бурение под сваи. На участке работает несколько единиц техники и группа рабочих. Сдать паркинг в эксплуатацию планируется в августе 2022 года. Сегодня участок выглядит так.

В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

Напомним, что в данный момент «СИ-трейдинг» продолжает строительство жилого комплекса "Уручский 2" в деревне Копище. К продаже доступны квартиры в доме №35 — речь идет о новостройке, которой некогда угрожал снос, но по финалу строительство все-таки разрешили. «Высотка» представляет собой одноподъездный 25-этажный дом на 148 квартир от 1 до 3 комнат. Площадь квартир от 38 до 73 квадратных метров. В феврале 2020 года цена квадратного метра стартовала от 2950 рублей.


В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ

 
 
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Между улицей Лопатина и трассой Н9031 началось строительство паркинга на 500 машиномест. Многоуровневую гараж-стоянку со встроенными общественными помещениями...
 
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