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В Копище начали строить паркинг, против которого выступали жители новостроек. ФОТОФАКТ
16.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Между улицей Лопатина и трассой Н9031 началось строительство паркинга на 500 машиномест. Многоуровневую гараж-стоянку со встроенными общественными помещениями возводят на месте лесополосы, отгораживающей многоквартирную застройку от оживленной трассы. Напомним, что
Еще в 2017 году на стадии общественного обсуждения проекта угол между Лопатина и трассой Н9031 вызвал много споров между жителями новостроек и представителями застройщика. Людям не понравилось решение вырубить зеленую зону под паркинг. Недоумение вызвала и идея строительства спортивной площадки рядом со скоплением машин. Тогда местные отмечали:
― Лесополоса попадает в санитарную зону многоквартирных домов по ул. Подгорной, 19А-1, и ул. Михайлашева 1. Как вы собираетесь там строить паркинг? Лес ― единственное, что защищает нас от шума и грязи с дороги. Вы же хотите вырубить деревья и поставить машины. Мало того, рядом запроектирована детская площадка. Кто из родителей пустит детей играть в это место ― между паркингом и двумя оживленными улицами?!
По мнению застройщика, данный угол едва ли можно было назвать лесополосой, площадка больше напоминала свалку и цель строительства – облагородить данный перекресток:
— Это овраг, кусты и несанкционированная свалка, неорганизованный перекресток, эту территорию планируют облагородить: сделать нормальную дорогу, за ней паркинг, спортивную площадку, — комментировали в СИ-трейдинг.
Кроме того, застройщик отметил, что в 2030-м году магистраль Колодищи-Заславль станет городской, а значит оставлять овраг в прежнем состоянии нельзя, территорию надо привести в порядок. Вместе с тем в СИ-трейдинг обещали деликатно отнестись к лесополосе, а также недалеко от паркинга обустроить зону барбекю, велодорожки, спортплощадку. Проект застройки выглядит так.
Напомним, что в данный момент «СИ-трейдинг» продолжает строительство жилого комплекса "Уручский 2" в деревне Копище. К продаже доступны квартиры в доме №35 — речь идет о новостройке, которой некогда
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Между улицей Лопатина и трассой Н9031 началось строительство паркинга на 500 машиномест. Многоуровневую гараж-стоянку со встроенными общественными помещениями...
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