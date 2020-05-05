Сын подарил квартиру матери, та собралась жилье продавать - в чем подвох? Минское агентство недвижимости отказалось проводить сделку

Источник материала: realt.by

Рынок недвижимости полон сюрпризов и неожиданных ситуаций. Иногда эти сюрпризы бывают не очень приятными. Сотрудники агентства недвижимости «Мариэлт» рассказали о сделке, которую пришлось отменить из-за недостоверности сведений, предоставленных бывшим собственником квартиры. Подробнее — в материале.

"На первый взгляд, сделка ничем не отличалась от ряда похожих"

Будете вы покупать квартиру самостоятельно или через агентство — в простой, с первого взгляда, истории объекта иногда бывают нюансы, которые впоследствии могут привести к признанию сделки недействительной. Как раз об одной из таких ситуаций рассказал риэлтер АН «Мариэлт».

— Эта сделка ничем не отличалась от ряда похожих. Агент нашего агентства по заявке покупателя нашел объявление на одной из интернет-площадок о продаже квартиры с подходящими параметрами. Квартира покупателю понравилась, стороны согласовали цену, заключили предварительный договор купли-продажи и договоры на оказание риэлтерских услуг с нашим агентством, — рассказала риэлтер АН «Мариэлт» Ирина. — Собственником квартиры выступала женщина (назовем ее Викторией — прим. авт). По результатам проверки история квартиры оказалась простой: строительство способом ЖСК, покупка в 2015 году сыном нынешнего собственника (назовем его Алексеем — прим. авт) и дарение им квартиры матери. Дарение было совершено в начале этого года. Бывший собственник — Алексей — был зарегистрирован в продаваемой квартире и присутствовал на сделке.

В паспорте Алексея стоял штамп о браке, зарегистрированном в 2018 году. При этом паспорт был выдан в конце 2019-го – на первый взгляд, все было в порядке. Однако, сопоставив даты приобретения квартиры, выдачи паспорта и регистрации брака, я предположила, что на момент приобретения Алексеем квартиры у него могла быть другая супруга, которая должна была давать согласие на дарение. Я задала вопрос бывшему собственнику: «Давала ли Ваша первая супруга такое согласие?». Алексей ответил, что, по его мнению, к приобретению им квартиры она никакого финансового отношения не имеет, поэтому он при дарении сделал заявление об отсутствии супруга, который может претендовать на совместно нажитое имущество. Факт состояния в первом браке на момент приобретения квартиры Алексей не отрицал.

Справка: В соответствии со статьей 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака (независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства), является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором.

— Брачного договора с бывшей супругой у Алексея не было, как и нотариального соглашения о разделе имущества, решения суда либо определения об утверждении мирового соглашения.

По результатам полученной информации было принято решение сделку не проводить, т.к. предоставленные данные свидетельствуют о том, что у первой супруги Алексея осталось законное право претендовать на квартиру, — пояснила Ирина.