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Сын подарил квартиру матери, та собралась жилье продавать - в чем подвох? Минское агентство недвижимости отказалось проводить сделку
05.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рынок недвижимости полон сюрпризов и неожиданных ситуаций. Иногда эти сюрпризы бывают не очень приятными. Сотрудники агентства недвижимости «Мариэлт» рассказали о сделке, которую пришлось отменить из-за недостоверности сведений, предоставленных бывшим собственником квартиры. Подробнее — в материале.
"На первый взгляд, сделка ничем не отличалась от ряда похожих"
Будете вы
— Эта сделка ничем не отличалась от ряда похожих. Агент нашего агентства по заявке покупателя нашел объявление на одной из интернет-площадок о продаже квартиры с подходящими параметрами. Квартира покупателю понравилась, стороны согласовали цену, заключили предварительный договор купли-продажи и договоры на оказание риэлтерских услуг с нашим агентством, — рассказала риэлтер АН «Мариэлт» Ирина. — Собственником квартиры выступала женщина (назовем ее Викторией — прим. авт). По результатам проверки история квартиры оказалась простой: строительство способом ЖСК, покупка в 2015 году сыном нынешнего собственника (назовем его Алексеем — прим. авт) и дарение им квартиры матери. Дарение было совершено в начале этого года. Бывший собственник — Алексей — был зарегистрирован в продаваемой квартире и присутствовал на сделке.
В паспорте Алексея стоял штамп о браке, зарегистрированном в 2018 году. При этом паспорт был выдан в конце 2019-го – на первый взгляд, все было в порядке. Однако, сопоставив даты приобретения квартиры, выдачи паспорта и регистрации брака, я предположила, что на момент приобретения Алексеем квартиры у него могла быть другая супруга, которая должна была давать согласие на дарение. Я задала вопрос бывшему собственнику: «Давала ли Ваша первая супруга такое согласие?». Алексей ответил, что, по его мнению, к приобретению им квартиры она никакого финансового отношения не имеет, поэтому он при дарении сделал заявление об отсутствии супруга, который может претендовать на совместно нажитое имущество. Факт состояния в первом браке на момент приобретения квартиры Алексей не отрицал.
— Брачного договора с бывшей супругой у Алексея не было, как и нотариального соглашения о разделе имущества, решения суда либо определения об утверждении мирового соглашения.
По результатам полученной информации было принято решение сделку не проводить, т.к. предоставленные данные свидетельствуют о том, что у первой супруги Алексея осталось законное право претендовать на квартиру, — пояснила Ирина.
«У нас нет доказательств злого умысла Алексея»
—У нас нет доказательств злого умысла Алексея, возможно, какие-либо не озвученные им факты дают ему основание быть уверенным в достоверности сделанного им заявления об отсутствии супруга, имеющего право претендовать на совместно нажитое имущество, но гарантировать этого покупателю мы не можем.
Поэтому хотелось бы подчеркнуть, насколько нужно быть внимательными к деталям при покупке недвижимости. Даже в простой ситуации могут скрываться такие подводные камни, о существовании которых можно догадаться, только имея определенный опыт и соответствующие знания.
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Сын подарил квартиру матери, та собралась жилье продавать - в чем подвох? Минское агентство недвижимости отказалось проводить сделку
Рынок недвижимости полон сюрпризов и неожиданных ситуаций. Иногда эти сюрпризы бывают не очень приятными. Сотрудники агентства недвижимости «Мариэлт» рассказали...
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