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Лукашенко: Путин позвонит мне в 17 часов, попросил разговора
05.05.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сообщил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук,
По словам Александра Лукашенко, в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес.
— Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, — сказал Лукашенко.
Последний раз президенты Беларуси и России общались по телефону 21 февраля. Тогда обсуждались «некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений».
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По словам Александра Лукашенко, в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес.
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