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Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?
05.05.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны о, сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — сообщили в пресс-службе.
Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада и ситуации в Беларуси в целом.
Президенты рассказали, какие меры предпринимаются в странах для борьбы с пандемией.
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Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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