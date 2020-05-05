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Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?

05.05.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны о, сообщает пресс-служба белорусского президента.


Фото: пресс-служба Кремля

«Речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — сообщили в пресс-службе.

Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада и ситуации в Беларуси в целом.

Президенты рассказали, какие меры предпринимаются в странах для борьбы с пандемией.

 
 
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Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
 
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