Лукашенко и Путин созвонились. Что обсуждали?

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 мая, как и анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялся его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны о, сообщает пресс-служба белорусского президента.



Фото: пресс-служба Кремля

«Речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — сообщили в пресс-службе.

Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада и ситуации в Беларуси в целом.

Президенты рассказали, какие меры предпринимаются в странах для борьбы с пандемией.