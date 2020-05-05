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Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе БелАЭС
05.05.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадание электроэнергии из Беларуси на литовский рынок. 5 мая Сейм
Сейм призвал правительство использовать технические меры, которые позволят до начала работы БелАЭС ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву до уровня, необходимого для обеспечения надежной работы энергосистемы страны.
Кроме того, в документе Европейский союз призывают принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет станция для для населения ЕС, и соответствующие меры в отношении Беларуси и России.
«Правительству предлагают добиться введения санкций со стороны союзников Литвы в отношении оператора АЭС („Росатома“) и других компаний посредников, которые участвуют в строительстве и продаже „грязной“ электроэнергией АЭС», — сказано в сообщении.
Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства, чтобы заручиться поддержкой стран-членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в деле ликвидации угрозы, создаваемой БелАЭС.
27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он
Напомним, БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Недавно министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич
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Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадание электроэнергии из Беларуси на литовский рынок.
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