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Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе БелАЭС

05.05.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадание электроэнергии из Беларуси на литовский рынок. 5 мая Сейм принял резолюцию об исходящей угрозе от БелАЭС. За нее проголосовали 82 члена Сейма, 4 воздержались.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейм призвал правительство использовать технические меры, которые позволят до начала работы БелАЭС ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву до уровня, необходимого для обеспечения надежной работы энергосистемы страны.

Кроме того, в документе Европейский союз призывают принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет станция для для населения ЕС, и соответствующие меры в отношении Беларуси и России.

«Правительству предлагают добиться введения санкций со стороны союзников Литвы в отношении оператора АЭС („Росатома“) и других компаний посредников, которые участвуют в строительстве и продаже „грязной“ электроэнергией АЭС», — сказано в сообщении.

Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства, чтобы заручиться поддержкой стран-членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в деле ликвидации угрозы, создаваемой БелАЭС.

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС. Через два дня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс попросил поддержки у заместителя госсекретаря США по поводу БелАЭС.

Напомним, БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Недавно министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал, что физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь-октябрь. МЧС выдало разрешительные документы на завоз ядерного топлива на БелАЭС.

 
 
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Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадание электроэнергии из Беларуси на литовский рынок.
 
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