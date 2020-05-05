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Будущее электротранспорта Президент обсудил на полигоне Академии наук
05.05.2020 22:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовое поколение техники на электрической тяге, а по сути, внушительный кластер новой электрификации машиностроения. Инновационный и, что важно, белорусский продукт
Скоростью выпуска новаций в серию Президент в целом остался доволен, но предупредил: это лишь первый шаг в борьбе за технологическое будущее Беларуси. И речь не только про науку и ученых, речь о геополитике и суверенитете. Почему? Все аргументы выслушал и большинство новинок оценил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.
Десятилетие за три года в электромашиностроенииТри года для истории - мгновение. Но для истории электрического машиностроения в эти 36 месяцев уместилась целая эпоха новаций. От китайского электрокара и "Теслы" шагнули в свою линейку:
Диалог на пороге испытательного полигона символичен вдвойне. Объект возвели с поддержкой Президента, четко обозначив: машиностроение, включая легковое, - наш приоритет. Здесь тестируют новации отрасли со всего постсоветского. Таких центров только два на огромном пространстве. А без испытаний, как без тестов в медицине, ничего не решить.
Наука - чтобы выстоять при возможном переделе мираВторой мотив Президента масштабнее. Следующие пять лет выживут лишь те экономики, что оседлают науку. Оттого такой спрос с ученых: во многом их мозгами и руками Беларусь выцарапывает для себя шанс остаться страной высоких технологий, а не аграрным придатком.
Электромобили и электроновации - в сериюВ этой сфере важна глубина науки и промышленная база. Да, за три года пробежали отрезок, который занял у конкурентов десятилетия. Да, создали научную школу. Но пока нет своего «кузова» для большинства прототипов и, что важнее, нет серийности. А без этого невозможно доработать опытный образец, просчитать реальную цену и занять рынок. Как раз о том, как выйти в серию, диалог Президента с главой Академии наук.
Забегая вперед, сколько в разработке своего, белорусского, - это будет главный вопрос каждому разработчику. Будь то электродвигатель, датчики шума и вибрации или услуги всего полигона. Интересно, что ни один ответ не опустит планку отечественного ниже 70 %. По тем же тестам не делаем только супердорогой краш-тест, это когда машина с манекеном всмятку. На остальное — очередь из заказчиков, включая российские ГАЗ и КамАЗ.
Белорусский МАЗ сделал шаг в новую технологию буквально с порога центра. Здесь гендиректор холдинга предложил Президенту заказать для Минска первую серию новых электробусов. Чтобы обкатать в деле, доработать, снизить цену. Лидер согласился, но поправил: не только столица должна получить новинки.
Вся линейка экотехники: от электробуса до родстера и самоката
Зеленый тренд сегодня подхватывает МАЗ. Электробусу, на котором предложили проехать Президенту, не нужна сеть зарядных станций: свои киловатты он получает за ночь. Одного заряда хватает на полную смену по столице. Дополнительно в салоне уже привычные атрибуты цивилизации: кондиционер, USB-порты, комфорт супернизкого пола. Важный нюанс дизайна - полная совместимость с близнецом, на котором установлен дизель Евро-6. У заказчика есть выбор - сделать целый шаг или половину к экотранспорту.
На новом электробусе доезжаем до гордости всего белорусского электропрома - выставки. Здесь как новинки, что уже в серии, так и прототипы, начинка которых - наш эксклюзив, коммерческая тайна и преимущество. Линейку легковых электрокаров Президент изучает с пристрастием. Лично давал поручение на разработку, лично тестировал конкурента - "Теслу". Потому и спрос больше. Первый седан на
Президент задерживается у легкого спортивного болида. Родстер выдает 270 километров без подзарядки, но не скорость главное. На спорткаре ученые отрабатывают все лучшие инженерные решения - от композитного кузова до сверхчувствительной электрики и мощного двигателя. А этот образец, хотя и не столь эффектен внешне, отрабатывает импортозамещение. Белорусский комбайн для заливки льда уже сегодня на четверть дешевле американских и канадских собратьев, а по качеству минимум не хуже. Отсюда и поручение Президента.
Электроновинка для городской чистоты с поэтическим именем "Мураш". Трудяга-муравей компактен, аккуратен, работает как пылесос и снегоуборщик. Собирают в Смолевичах, экзамен сдал в Минске. Президент спрашивает мнение столичного мера, как себя показал "Мураш" на улицах и тротуарах, нужна ли городу такая разработка.
Основа любого электрокара - двигатель и батарея. Первое научились делать сами уже в трех модификациях, с аккумулятором сложнее. Литий-ионная начинка, ее весь мир покупает в Китае и Корее. Самим без природных залежей не произвести. Но уникальным аналогом может стать белорусский графен, это, читай, целая революция в батареях. Да, нуждается в доработке, но вопрос такой принципиальный, что его Президент ставит на особый контроль.
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