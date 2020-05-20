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Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жители коттеджей, расположенных на землях современных садовых товариществ, мечтают, что статус земли чиновники когда-нибудь изменят на "населенный пункт". А это означает более дешевые газ, электроэнергию и участие района в улучшении дорог. Всем годами отвечают, мол, это невозможно, потому что в садовых товариществах другие пожарные нормативы. И даже если у вас все в порядке, те, у кого по шесть соток и лачуга к лачуге, тоже попросятся. Никакого, мол, не будет равенства прав. Но есть те, кто смог добиться пересмотра. Например, если взглянуть на кадастровую карту, можно увидеть, что часть дач у водоема Криница под Минском стали коттеджами 6-й дачной улицы агрогородка Ждановичи.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Место сказочное, сама застройка - три небольших участка в лесу, недалеко от Слаломного канала. От порога дома до центра Минска - не больше двадцати минут на машине по идеальным дорогам. Когда-то тут с неслыханной щедростью - по 12 соток - одаривали землей заслуженных людей Беларуси. Сейчас об этом говорит сохранившаяся дача-музей Василя Быкова.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

На фоне современных домов дача Быкова смотрится сироткой. Особенность всех трех частей Дачной-6 - самые интересные дома "прижимаются" к лесу.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

В центре застройки еще остаются обычные домики, которые перемежаются с современными, без претензий на роскошь, домами.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Разговорились с пожилым дачником, который косил траву за пределами своего участка. Мужчина неохотно рассказал, что превращение дач в агрогородок произошло "пару лет тому". Изменений он лично не почувствовал: газом почти не пользуется, электричеством - по минимуму. Говорит, да, предлагали ему продать участок за хорошие деньги. Но отказался. Потому что все тут устраивает. А просто деньги ему не интересны.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Не интересны деньги, похоже, не только ему. Есть несколько старых домов.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

- Тут у нас блеск и нищета, - поделилась наблюдениями хозяйка эффектного дома, построенного в 1993-м. - Это удивительно, но некоторым людям, у которых денег нет, они и не нужны. Видите, есть откровенно заброшенные участки. А под Минском это - действительно самые элитные земли. Люди, которые здесь построили дома, стараются: асфальт положили, облагородили примыкающий лес, занимаются ландшафтным дизайном. Хотелось бы, конечно, чтобы среда была однородная, чтобы все одинаково внимательно относились к месту, где живут.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Еще одно тревожит местных обитателей - в последнее время в СМИ разрекламировали Слаломный канал. И сюда потянулись минчане. Причем не просто семьи на велосипедах, а граждане на машинах, с мангалами и без навыков убирать за собой мусор. Жители Дачной-6 пытаются себя оградить. Сами заасфальтировали дорогу - сами поставили шлагбаум, повесили такие знаки:

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Впрочем, мечты об однородной среде когда-нибудь сбудутся. Строятся тут активно.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Правда, часть строит не просто дома, а целые убежища за высокими заборами. Как будто впереди - новые 90-е.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Что тут продают?

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Этот домик предлагается за 220 тысяч долларов. Площадь домика - 50 квадратных метров, но очевидно, что самое ценное тут - 12 соток земли.

Еще один участок в 12 соток выставлен за 170 тысяч.

Обжитой коттедж, бассейн с подогревом на улице, гостевой домик - все это на 25 сотках. Продается почти без фото. Собственник указывает цену - 480 тысяч долларов с торгом.

Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском

Что любопытно, публичная кадастровая карта демонстрирует: ближе к водохранилищу дачи так и остались дачами. Не только дачный кооператив "Крыничный", но и, с другой стороны Слаломного канала - шикарный особняк в скандинавском стиле. Логика отнесения участков к агрогородку или дачам пока не прослеживается. Но надежды у владельцев добротных домов в дачных кооперативах есть.

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Теги: Минск
 
 
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Жители коттеджей, расположенных на землях современных садовых товариществ, мечтают, что статус земли чиновники когда-нибудь изменят на "населенный пункт". А это...
 
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