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Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жители
Место сказочное, сама застройка - три небольших участка в лесу, недалеко от Слаломного канала. От порога дома до центра Минска - не больше двадцати минут на машине по идеальным дорогам. Когда-то тут с неслыханной щедростью - по 12 соток - одаривали землей заслуженных людей Беларуси. Сейчас об этом говорит сохранившаяся дача-музей Василя Быкова.
Разговорились с пожилым дачником, который косил траву за пределами своего участка. Мужчина неохотно рассказал, что превращение дач в агрогородок произошло "пару лет тому". Изменений он лично не почувствовал: газом почти не пользуется, электричеством - по минимуму. Говорит, да, предлагали ему продать участок за хорошие деньги. Но отказался. Потому что все тут устраивает. А просто деньги ему не интересны.
- Тут у нас блеск и нищета, - поделилась наблюдениями хозяйка эффектного дома, построенного в 1993-м. - Это удивительно, но некоторым людям, у которых денег нет, они и не нужны. Видите, есть откровенно заброшенные участки. А под Минском это - действительно самые элитные земли. Люди, которые здесь построили дома, стараются: асфальт положили, облагородили примыкающий лес, занимаются ландшафтным дизайном. Хотелось бы, конечно, чтобы среда была однородная, чтобы все одинаково внимательно относились к месту, где живут.
Еще одно тревожит местных обитателей - в последнее время в СМИ разрекламировали Слаломный канал. И сюда потянулись минчане. Причем не просто семьи на велосипедах, а граждане на машинах, с мангалами и без навыков убирать за собой мусор. Жители Дачной-6 пытаются себя оградить. Сами заасфальтировали дорогу - сами поставили шлагбаум, повесили такие знаки:
Этот домик
Еще один участок в 12 соток
Обжитой коттедж, бассейн с подогревом на улице, гостевой домик - все это на 25 сотках. Продается почти без фото. Собственник
Что любопытно, публичная кадастровая карта демонстрирует: ближе к водохранилищу дачи так и остались дачами. Не только дачный кооператив "Крыничный", но и, с другой стороны Слаломного канала - шикарный особняк в скандинавском стиле. Логика отнесения участков к агрогородку или дачам пока не прослеживается. Но надежды у владельцев добротных домов в дачных кооперативах есть.
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Первые дачи, которым разрешили стать коттеджным поселком. Что строят и продают на самых элитных землях под Минском
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