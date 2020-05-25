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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снижение цен на вторичном рынке жилья немного замедлилось во время майских праздников, но затем вновь стало набирать ход. За минувшую неделю
Новостройки определенно чувствуют себя лучше вторичного рынка. Если в марте темпы снижения цен на квартиры были сопоставимыми, то в апреле и мае в динамике наметилось расхождение. За последний месяц цены на первичном рынке почти не изменились, а на минувшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2%, составив 1311 $/м2.
На данный момент разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 102 $/м2, что является самым низким значением в 2020 году.
После продолжительного периода роста объём предложения остаётся стабильным уже 2 недели. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло за последние 7 дней на 0,1%. Единственным сегментом, где отток объектов превысил их приток, были 3-комнатные квартиры (-1,1%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 мая следующим образом:
По итогам недели снижение цен наблюдалось во всех административных районах Минска. Максимальные темпы зафиксированы в Советском (-0,9%) и Центральном (-0,9%) районах. За последний месяц квартиры сильнее всего подешевели в Партизанском районе (-3,7%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 824 $/м2 (-0,1%), Витебск – 641 $/м2 (-0,4%), Гомель – 641 $/м2 (-0,3%), Гродно – 746 $/м2 (-0,3%), Могилев – 653 $/м2 (-0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,9% и составляет 2436 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 3,1% и составляет 1729 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1806 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,7% и составляет 1051 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 18 по 25 мая 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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