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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снижение цен на вторичном рынке жилья немного замедлилось во время майских праздников, но затем вновь стало набирать ход. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,5% и составил 1413 $/м2.

За последние два месяца квадратный метр на «вторичке» подешевел на $64.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

Новостройки определенно чувствуют себя лучше вторичного рынка. Если в марте темпы снижения цен на квартиры были сопоставимыми, то в апреле и мае в динамике наметилось расхождение. За последний месяц цены на первичном рынке почти не изменились, а на минувшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2%, составив 1311 $/м2.

На данный момент разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 102 $/м2, что является самым низким значением в 2020 году.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

После продолжительного периода роста объём предложения остаётся стабильным уже 2 недели. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло за последние 7 дней на 0,1%. Единственным сегментом, где отток объектов превысил их приток, были 3-комнатные квартиры (-1,1%).

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке жилья выросло на 21,7%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 мая следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

Максимальные темпы снижения цен демонстрировали 1-комнатные квартиры (-0,5%), остальные подешевели в среднем на 0,2-0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 25 мая выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

По итогам недели снижение цен наблюдалось во всех административных районах Минска. Максимальные темпы зафиксированы в Советском (-0,9%) и Центральном (-0,9%) районах. За последний месяц квартиры сильнее всего подешевели в Партизанском районе (-3,7%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 мая 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 824 $/м2 (-0,1%), Витебск – 641 $/м2 (-0,4%), Гомель – 641 $/м2 (-0,3%), Гродно – 746 $/м2 (-0,3%), Могилев – 653 $/м2 (-0,5%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,9% и составляет 2436 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 3,1% и составляет 1729 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1806 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,7% и составляет 1051 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 18 по 25 мая 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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