Какие ворота выбрать для загородного дома? Разбираемся с экcпертом

Вариант №4. Без заполнения

Дешевле всего, конечно, обойдется заказать ворота вовсе без заполнения. В данном случае покупатель приобретает только алюминиевую раму и комплектующие (2.640 рублей), а заполнение реализует собственными силами. Для некоторых хозяев такой вариант в приоритете.

— Если для покупателя алюминий дорогой, а сэндвич-панель, например, не нравится внешне, то заполнить створки можно чем угодно: сетка, доски, листы профилированного металла и даже оргстекло. Прочная алюминиевая рама ворот/калитки выдержит практически любой материал.

К слову, это именно тот момент, на котором не стоит экономить. В данном случае цена профиля зависит только от размера, чем больше ворота — тем дороже. Размерная сетка большая: от 2 до 5 метров по ширине. Хотя самый востребованный вариант — от 3,5 до 4 метров.

Сборка ворот

Многие собственники, которые уверены в своих силах и привыкли делать все своими руками, пытаются собрать въездные ворота самостоятельно. Однако представитель «АЛЮТЕХ» не рекомендует этого делать, если вы хотите, чтобы все работало четко. Лучше все же пригласить специалиста.

— Конечно, на своем участке можно практически все сделать самому. Но всегда ли это оправдано? Въездные ворота — изделия не самые простые и на самые дешевые, к тому же есть определенная специфика сборки, нужно понимать последовательность работ, технологию. Поэтому я бы советовал доверить эту работу профессионалам.

Что касается погодных условий, которые оптимальны для установки ворот, — я бы к ним не привязывался. Понятно, что комфортней работать в теплую погоду, но лучше ориентироваться не на пору года, а на цикл строительства.

Лучшее время для установки забора — финальная или начальная стадия строительства дома (вначале — чтобы оградить объект от кражи материалов, в конце — чтобы добавить финальный штрих в экстерьер). Единственное, что бетонное основание под забор, конечно, лучше реализовать весной, когда земля уже позволяет это сделать. В остальном —никакой привязки к сезону нет.