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Какие ворота выбрать для загородного дома? Разбираемся с экcпертом
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Весна и лето — удачное время, чтобы завершить ремонт и вселиться в собственный дом. Сезон загородного строительства сейчас в активной фазе, а потому многие хозяева задумываются — «Где купить въездные ворота?», «Какие выбрать?», «Как не прогадать?». Эксперт
Откатные или распашные?
Классический вариант ворот, которые сегодня можно увидеть повсеместно, — распашные. При этом Роман уверен — примерно за те же деньги можно поставить куда более удобную в эксплуатации модель:
— Распашные ворота — самая простая базовая конструкция, которая имеет ряд эксплуатационных особенностей. Такие ворота открываются или во двор, или наружу. При этом на придомовой территории часто паркуют автомобили, а за пределами участка иногда не хватает места для свободного открытия створок. Особенно в деревнях, где улицы представляют собой узкие проселочные дороги, и, открыв ворота, можно запросто перегородить проезд.
Более современное и технологическое решение — откатные ворота. Основной плюс данной конфигурации — экономия места. Створки смещаются вдоль забора, не перекрывая проезд, при этом собственнику хватает места для парковки автомобиля на участке перед домом.
По статистике «АЛЮТЕХ», порядка 80% покупателей ворот предпочитают именно откатную конфигурацию. Для сравнения: разница между распашными и откатными воротами составляет около 300 рублей.
Стальные или алюминиевые?
На сегодня есть несколько вариантов исполнения откатных ворот, среди самых популярных — сталь и алюминий. Учитывая, что алюминий — материл не самый дешевый, многие выбирают стальные конструкции. Однако в данном случае эксперт советует не экономить:
– Да, алюминий сам по себе дороже, чем сталь, но здесь надо учитывать его преимущества — он не ржавеет. Соответственно, внешний вид алюминиевых ворот на протяжении всего срока эксплуатации не меняется, в отличие от стальных.
Второй момент — особенности конструкции стальных ворот. При сварке металл нагревается и может деформироваться. Мало того, что в результате этого снижается прочность конструкции, такие участки сложно обрабатывать, красить. Ведь на металлический наплыв, который образуется во время сварки, плохо ложатся лакокрасочные материалы. Они не проникают так глубоко, как на обычном гладком металле.
Кроме того, самостоятельная покраска металла часто осуществляется без соблюдения необходимых условий — где-то в гараже, не по технологии, иногда дешевой краской. Итог — покрытие на плохо обработанных стыках при смене температур начинает пузыриться и лопаться, на открытом металле появляется коррозия, ржавые подтеки, которые необходимо постоянно закрашивать. В алюминиевых воротах такого нет. Для них используется не сварная, а сборная конструкция, а окрашивание производится на предприятии.
Покраска алюминиевых профилей «АЛЮТЕХ» осуществляется в заводских условиях при соблюдении всех технологий — необходимого температурного режима, влажности воздуха, и прочего. На заводе используют порошковую краску, которая не подтверждена температурным изменениям, имеет повышенные показатели прочности, устойчива к механическим повреждениям.
– Здесь же хочется проговорить момент крепления деталей. Как правило, заполнение металлических ворот крепится на саморезы, которые зачастую ржавеют в местах сверления. На заводе «АЛЮТЕХ» технология иная. Чтобы исключить возможность появления следов коррозии, все саморезы закрыты штапиками с резиновой прокладкой. Изделия не ржавеют и надолго сохраняют первоначальный вид. Такая технология используется для откатных ворот с заполнением сэндвич-панелями.
Кроме того, если вы повредили ворота, то сборная конструкция позволяет менять или восстанавливать лишь фрагмент, а не все изделие. Это удобно и практично.
Одно из преимуществ
Такое решение обеспечивает рабочий ресурс ворот – 25 тысяч открываний и закрываний или минимум 15 лет эксплуатации.
Цены, варианты, возможности
Еще один важный момент для ворот — материал заполнения. Ассортимент «АЛЮТЕХ» широкий — это 40 различных вариантов и более 8 тыс. комбинаций. В их числе — профиль из экструдированного алюминия, сэндвич-панели, роллетный профиль, а также сочетания нескольких материалов. При желании алюминиевую раму можно заказать и вовсе без заполнения.
И как во всем этом многообразии выбрать наиболее подходящий вариант? Мы попросили Романа ответить на этот вопрос, а также рассказать о ценах на ворота. В качестве примера берем откатные ворота 4000x2000 мм и смотрим, как меняется их стоимость в зависимости от выбранного заполнения.
Вариант №1. Алюминиевый профиль (имитация доски или штакетника)
На сегодня заполнение алюминиевым профилем — самый дорогой вариант для откатных ворот. Цена комплекта обойдется в районе 4.000 рублей, при этом эксперт считает, что данное решение одно из самых практичных и долговечных. Если покупатель стремится к тому, чтобы поставить ворота на века, ему стоит обратить внимание на данную комплектацию.
— Традиционно заборы делаются из доски, бруса или штакетника. У нас — аналог из алюминия. Конечно, дерево натуральный материал, но под воздействием погодных условий оно подвержено гниению и выцветанию, нередко его внешний вид портят и насекомые. Отсюда вопрос: что все-таки важнее для ворот, которые находятся на улице: экологичность или износоустойчивость?
Таким образом, алюминиевый профиль является долговечной альтернативой дереву. При этом в ассортименте производителя есть разные варианты как по ширине и чередованию штакетника, так и по цветовому исполнению.Алюминиевые профили «АЛЮТЕХ» представлены от классического белого и коричневого до оригинальных — «Зеленый мох», «Красный рубин», «Серебристый металлик» и т.д.
В целом, учитывая, что алюминий красится в заводских условиях и не подвержен коррозии, никакого дополнительного ухода такие ворота не требуют. Они прослужат долго, не теряя привлекательный внешний облик.
Вариант №2. Сэндвич-панели и роллетный профиль (глухое заполнение)
Далеко не каждый собственник хочет, чтобы его участок просматривался с улицы. Если и вы хотите добиться полного уединения на своей территории, стоит обратить внимание на варианты глухого заполнения. Для данной конфигурации в компании «АЛЮТЕХ» предлагают сэндвич-панели и роллетный профиль. Эти материалы обойдутся дешевле алюминиевого профиля. К примеру, базовый комплект ворот с заполнением из сэндвич-панелей (рама, заполнение и комплектующее) «потянет» приблизительно на 3.300 рублей.
— Сегодня наша сэндвич-панель — одна из самых прочных в Европе. Линейка цветовых решений широкая: 5 рисунков и 200 оттенков. Откатные ворота с заполнением из сэндвич-панелей будут идеально сочетаться с гаражными воротами и роллетами производства «АЛЮТЕХ». Цвет и рисунок панелей можно подобрать с учетом стилистики дома, окружающей архитектуры или, наоборот, сделать так, чтобы ворота выделялись на фоне других объектов.
Второй вариант глухого заполнения — роллетный профиль. В деньгах это примерно то же самое, что и сэндвич-панели. Из преимуществ — использование алюминия, устойчивого к коррозии и ультрафиолетовому излучению, а также двухслойное полиуретановое покрытие ПУР-ПА, стойкое к истиранию, царапинам и высокой влажности. Для окрашивания можно выбрать один из 18 стандартных цветов.
Вариант №3. Комбинированный
Если алюминиевые профили кажутся слишком дорогими, а глухое заполнение роллетным профилем или сэндвич-панелями по какой-то причине не подходит, возможна комбинация материалов. «Микс» решений обойдется приблизительно в 3.600 рублей за комплект, при этом вариации могут быть самыми разными.
— Компромиссный вариант — объединить несколько решений. Например, на одном объекте использовать и алюминий, и сэндвич-панели. Конфигурации могут быть самыми разными. К примеру, низ — глухой из сэндвич-панелей, а верх — из алюминиевого профиля. За счет комбинирования выходит дешевле, чем ворота только из алюминия.
Вариант №4. Без заполнения
Дешевле всего, конечно, обойдется заказать ворота вовсе без заполнения. В данном случае покупатель приобретает только алюминиевую раму и комплектующие (2.640 рублей), а заполнение реализует собственными силами. Для некоторых хозяев такой вариант в приоритете.
— Если для покупателя алюминий дорогой, а сэндвич-панель, например, не нравится внешне, то заполнить створки можно чем угодно: сетка, доски, листы профилированного металла и даже оргстекло. Прочная алюминиевая рама ворот/калитки выдержит практически любой материал.
К слову, это именно тот момент, на котором не стоит экономить. В данном случае цена профиля зависит только от размера, чем больше ворота — тем дороже. Размерная сетка большая: от 2 до 5 метров по ширине. Хотя самый востребованный вариант — от 3,5 до 4 метров.
Сборка ворот
Многие собственники, которые уверены в своих силах и привыкли делать все своими руками, пытаются собрать въездные ворота самостоятельно. Однако представитель «АЛЮТЕХ» не рекомендует этого делать, если вы хотите, чтобы все работало четко. Лучше все же пригласить специалиста.
— Конечно, на своем участке можно практически все сделать самому. Но всегда ли это оправдано? Въездные ворота — изделия не самые простые и на самые дешевые, к тому же есть определенная специфика сборки, нужно понимать последовательность работ, технологию. Поэтому я бы советовал доверить эту работу профессионалам.
Что касается погодных условий, которые оптимальны для установки ворот, — я бы к ним не привязывался. Понятно, что комфортней работать в теплую погоду, но лучше ориентироваться не на пору года, а на цикл строительства.
Лучшее время для установки забора — финальная или начальная стадия строительства дома (вначале — чтобы оградить объект от кражи материалов, в конце — чтобы добавить финальный штрих в экстерьер). Единственное, что бетонное основание под забор, конечно, лучше реализовать весной, когда земля уже позволяет это сделать. В остальном —никакой привязки к сезону нет.
Как управлять воротами?
Выбирая ворота, не менее 566 рублей стоит сразу заложить на
Безусловно, ворота, которые открываются и закрываются с пульта управления — это удобно, однако от форс-мажоров никто не застрахован. Поэтому, когда речь идет об автоматике, стоит предусмотреть неожиданные варианты. С учетом этого «АЛЮТЕХ» оснастил свои электроприводы системами ручной разблокировки.
Кроме того, эксперт советует обзавестись дополнительной батареей бесперебойного питания на случай внезапного отключения электричества.
— На всех приводах «АЛЮТЕХ» предусмотрена защита от скачков напряжения. Устройства работают в диапазоне 160-270 Вольт, это позволяет избежать перебоев в их работе.
Если же электричество отключится совсем, конечно, можно использовать механическую или ручную разблокировку — ворота открываются ключом, створки легко и плавно раздвигаются, но есть нюанс: чаще всего привод устанавливают внутри двора. Так что если вы находитесь снаружи, то использовать эту схему не получится, придется ждать. Поэтому я советую вместе с воротами приобрести дополнительный блок питания. Его наличие исключит практически любые неприятные сюрпризы.
Иллюстрации предоставлены компанией Алютех.
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Весна и лето — удачное время, чтобы завершить ремонт и вселиться в собственный дом. Сезон загородного строительства сейчас в активной фазе, а потому многие...
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