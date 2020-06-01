Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

На вторичном рынке жилья продолжается снижение цен. За последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0.5% и составил 1406 $/м2.

В отличие от «вторички» цены на новостройки весь май показывали незначительные колебания. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1312 $/м2.