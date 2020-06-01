ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

01.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На вторичном рынке жилья продолжается снижение цен. За последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0.5% и составил 1406 $/м2.

В отличие от «вторички» цены на новостройки весь май показывали незначительные колебания. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1312 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках жилья составляет 94 $/м2, что является минимальным значением за полгода.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

Отрицательная ценовая динамика наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении последних 10 недель. Во время майских праздников снижение замедлилось, но сейчас вновь набирает ход. На минувшей неделе примерно в 600 объявлениях цену снизили, чаще всего скидка равнялась $2000.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

После трёх недель относительного спокойствия предложение квартир вновь начало расти. Число выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на внушительные 4.6%, достигнув максимального уровня с апреля 2016 года.

Наиболее ощутимый рост предложения был отмечен у 3-комнатных квартир, которых стало больше на 6.4%. Среди районов города выделялись Центральный и Московский районы, где выставленных на продажу квартир стало больше на 6.5% и 8.3% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

Средний уровень цен опустился у всех без исключения типов квартир. Особенно заметной коррекция была в сегменте 4-комнатных квартир (-1.7%).

Сильнее других в мае подешевели 1-комнатные квартиры (-2.1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

Снижение цен преобладало в районах столицы, максимальные темпы (-1.9%) наблюдались в Центральном районе. Примечательно, что средняя цена квартир в Центральном и Партизанском районах уже опустилась ниже прошлогоднего уровня.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

В микрорайонах столицы снижение цен встречалось в 4 раза чаще, чем рост. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года

Теперь мы ведем еженедельный мониторинг цен на квартиры в 25 городах Беларуси. По ссылкам ниже вы можете узнать ситуацию в областных центрах и крупных городах каждого региона.

Брест — 822 $/м2 (-0.2%), Витебск — 638 $/м2 (-0.4%), Гомель — 640 $/м2 (-0.1%), Гродно — 744 $/м2 (-0.3%), Могилев — 651 $/м2 (-0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Молодечно — 753 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 586 $/м2 (-0.5%), Солигорск — 861 $/м2 (без изменений), Борисов — 608 $/м2 (-0.9%), Жодино — 734 $/м2 (без изменений).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 25 мая по 1 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилой недвижимости Минска:
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Зарплата маленькая, ответственность большая, собственность - ничья». Бабарико о том, что не так с экономикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика