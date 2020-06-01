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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 мая - 1 июня 2020 года
01.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На вторичном рынке жилья продолжается снижение цен. За последнюю неделю
В отличие от «вторички» цены на новостройки весь май показывали незначительные колебания. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1312 $/м2.
После трёх недель относительного спокойствия предложение квартир вновь начало расти. Число выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на внушительные 4.6%, достигнув максимального уровня с апреля 2016 года.
Наиболее ощутимый рост предложения был отмечен у 3-комнатных квартир, которых стало больше на 6.4%. Среди районов города выделялись Центральный и Московский районы, где выставленных на продажу квартир стало больше на 6.5% и 8.3% соответственно.
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Молодечно — 753 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 586 $/м2 (-0.5%), Солигорск — 861 $/м2 (без изменений), Борисов — 608 $/м2 (-0.9%), Жодино — 734 $/м2 (без изменений).
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За неделю, с 25 мая по 1 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилой недвижимости Минска:
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