Снова ажиотаж? На аукцион выставили новые участки в Колодищах, Лапоровичах и Заславле — обзор

2 июля состоится очередной аукцион по продаже земли Минского района. На торги выставлено 20 новых участков. Среди лотов есть Колодищи, Лапоровичи, Заславль и Чучаны. Показываем, как выглядят участки возле Минска, на которые возможен повышенный спрос.
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г. Заславль, ул. Путейская (Лот №1)
В Заславле на торги выставлено сразу три участка. Вакантные земельные наделы находятся в старой части застройки. Лот №1 – участок порядка 8 соток по улице Путейской. Земельный надел выделен во второй линии от дороги, между жилыми домами, ближайший сосед строится.
Территория холмистая, имеет очевидный уклон, вся площадка засажена плодовыми деревьями. Рядом есть электричество, газ и вода. Из минусов – приближенность к железнодорожным путям, до железнодорожного полотна отсюда не более 200 метров.
Общая площадь участка — 8,22 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка —Br 26.789;
Координаты участка: 53.990098, 27.283739;
Расстояние до МКАД:15,8 км.
г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 50 (Лот №2)
Участок №50 (Лот №2) выделен по улице Рогнеды. Здесь также есть все необходимые коммуникации (электричество, газ и вода), подъезд асфальтирован, поблизости есть магазин и остановки общественного транспорта. Участок холмистый, ранее не осваивался, в данный момент частично завален строительным мусором. Вокруг жилые дома, сосед справа строится. До Минска отсюда 15,5 километров. Торги за лот начнутся с 29.488 рублей.
Общая площадь участка — 8,23 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 29.488;
Координаты участка: 53.993261, 27.283463;
Расстояние до МКАД: 15,6 км.
г. Заславль, ул. Садовая, участок № 51 (Лот №3)
Участок №51 (Лот №3) угловой, расположен на перекрестке улиц Путейская и Садовая. Площадь участка – 8 соток, в наличии все коммуникации: электричество, газ и водопровод. Подъезд асфальтирован, рядом преимущественно жилые дома. Вакантная площадка с большего ровная, заросшая деревьями и кустарником, частично обнесена забором. Стоит учитывать, что на участке также может быть шумно из-за проезжающих рядом электричек – до железнодорожных путей отсюда порядка 120 метров.
Общая площадь участка — 8,01 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 26.104;
Координаты участка: 53.997988, 27.271370;
Расстояние до МКАД: 15,5 км.
аг. Колодищи, квартал 765, участок № 23 (Лот №4)
2 июля с аукциона разыграют сразу два участка в Колодищах. Напомним, спрос на землю в этом населенном пункте огромный. Для примера, на торгах 22 июня на участок в Колодищах претендовало более 20 заявителей. В итоге стартовая цена лота в ходе торгов выросла более чем в 4 раза, участок выставлялся за 39 тыс. рублей, а был продан за 164 тыс. рублей, или $ 68.750. К слову, оба участка, которые разыграют 2 июля, также выставлены за 39 тыс. рублей со старта. Участок №23 (Лот №4) расположен в квартале новой коттеджной застройки № 765.
На участке свалена куча песка, территория заросла молодыми деревьями и вряд ли ранее осваивалась.Из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ. Ближайшие соседи строятся, рядом уже есть и жилые дома. Подъезд – гравийка.
Общая площадь участка — 15,42 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39.000;
Координаты участка: 53.905492, 27.809255;
Расстояние до МКАД: 16 км.
аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 17 (Лот №5)
Участок №17 (Лот №5) выделен с противоположной стороны биологического заказника Глебковка, на окраине населенного пункта. На сегодня сосед есть только справа, участок слева пока пустует. Площадка представляет собой лесополосу – на территории и за ней растут взрослые деревья, сам участок холмистый.Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ. Площадь участка – 15 соток. Торги за лот начнутся с 39 тыс. рублей. Дорога до Уручья отсюда на автомобиле занимает не более 20 минут.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39.000;
Координаты участка: 53.935818, 27.811042;
Расстояние до МКАД: 13,5 км.
д. Лапоровичи, ул. Центральная, участок № 14 (Лот №12)
Уже второй аукцион подряд в торгах участвуют земельные наделы в Лапоровичах. Напомним, 19 июня разыграют участок № 12, 2 июля – участок №14. Участки смежные, находятся на пустыре в старой части деревни. Площадки выделены во второй линии от дороги, подъезда к территориям пока нет. Вакантный земельный надел ровный, удобный для строительства, выделен недалеко от береговой линии. Торги за участок начнутся с 75 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 75.000;
Координаты участка: 53.999172, 27.371479;
Расстояние до МКАД: 12,1 км.
д. Чучаны, участок № 20 (Лот №13)
Интересный участок выделен на окраине деревни Чучаны, что в 10 километрах от МКАД. Площадь земельного надела порядка 12 соток, он выделен на берегу реки Чернявка, недалеко от Заславского водохранилища. Квартал только застраивается, поэтому соседей вокруг немного. Из коммуникаций в деревне есть электричество и газ. Подъезд гравийка, дорога до Минска асфальтирована. Сама площадка ровная и удобная для строительства дома.
Общая площадь участка — 11,71 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30.000;