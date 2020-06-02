Снова ажиотаж? На аукцион выставили новые участки в Колодищах, Лапоровичах и Заславле — обзор

В Заславле на торги выставлено сразу три участка. Вакантные земельные наделы находятся в старой части застройки. Лот №1 – участок порядка 8 соток по улице Путейской. Земельный надел выделен во второй линии от дороги, между жилыми домами, ближайший сосед строится.

Территория холмистая, имеет очевидный уклон, вся площадка засажена плодовыми деревьями. Рядом есть электричество, газ и вода. Из минусов – приближенность к железнодорожным путям, до железнодорожного полотна отсюда не более 200 метров.