В Соколе начали продавать таунхаусы многодетным. Узнали, по какой цене и посмотрели, как выглядит площадка

Характеристики объекта долевого строительства: наружные стены из керамзитобетонных блоков со сплошным утеплением, многопустотные плиты перекрытия, декоративная штукатурка, деревянные панели, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропильная с покрытием из профилированного листа.

Квартиры продаются сразу с отделкой: стены – оклейка обоями, акриловая покраска (тамбур, санузлы); потолок – акриловая покраска, водо-эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола – керамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове. Лестница – винтовая с металлическим каркасом и деревянными ступенями.

Источником горячего водоснабжения является газовый котел, канализация – самотечная с выпуском сточных вод в наружную сеть. Газоснабжение – двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, бытовые газовые плиты. Отопление – встроенная мини-котельная с газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры.

Площадь земельных участков на одну квартиру составляет 5,8–10 соток. Участки имеют ограждения: вдоль уличной сети – деревянный штакетник высотой 1,5 м с воротами и калиткой, между участками – сетка-рабица высотой 1,5 м. Для хранения личного автотранспорта на территории запроектировано одно парковочное машино-место на одну квартиру.