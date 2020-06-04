В Соколе начали продавать таунхаусы многодетным. Узнали, по какой цене и посмотрели, как выглядит площадка

Буквально недавно мы писали, что в жилом районе Сокол планируется возвести 81 блокированный дом для многодетных семей, состоящих в столице на очереди нуждающихся. И вот в газете «Звязда» уже опубликована проектная декларация по 1-ой очереди строительства. Мы съездили в Сокол, чтобы посмотреть, как выглядит площадка и на каком этапе стройка сейчас.
Рендеры проекта
В декабре 2019 года УКС «Запад» показал, как будут выглядеть таунхаусы для многодетных в микрорайоне Сокол. Здесь предусмотрено строительство порядка 70 домов типовых потребительских качеств. Общая площадь жилых блокированных домов на две квартиры будет варьироваться от 199 кв. м до 277 кв.м. Общая площадь одноквартирных жилых домов — около 139 кв.м. При этом застройка уже обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой.
Проектная декларация касается 1-ой очереди строительства — это одноэтажные жилые дома с мансардным этажом. Начало строительства – май 2020 года, окончание – январь 2021 года.
Характеристики объекта долевого строительства: наружные стены из керамзитобетонных блоков со сплошным утеплением, многопустотные плиты перекрытия, декоративная штукатурка, деревянные панели, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропильная с покрытием из профилированного листа.
Квартиры продаются сразу с отделкой: стены – оклейка обоями, акриловая покраска (тамбур, санузлы); потолок – акриловая покраска, водо-эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола – керамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове. Лестница – винтовая с металлическим каркасом и деревянными ступенями.
Источником горячего водоснабжения является газовый котел, канализация – самотечная с выпуском сточных вод в наружную сеть. Газоснабжение – двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, бытовые газовые плиты. Отопление – встроенная мини-котельная с газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры.
Площадь земельных участков на одну квартиру составляет 5,8–10 соток. Участки имеют ограждения: вдоль уличной сети – деревянный штакетник высотой 1,5 м с воротами и калиткой, между участками – сетка-рабица высотой 1,5 м. Для хранения личного автотранспорта на территории запроектировано одно парковочное машино-место на одну квартиру.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях г. Минска, из числа многодетных семейпредлагаются:
16 квартир общей площадью 137,37 кв. м в жилых домах №№ 2, 4, 6, 8, 22, 23, 25, 26 по цене от 1772,93 рубля (для нормируемой площади) до 1953,36 рублей (для площади, превышающей нормируемую).
14 квартир общей площадью 119,82 кв. м в жилых домах №№ 1, 3, 5, 7, 9,18, 24 по цене от 1949,58 рубля (для нормируемой площади) до 2080,17 рублей (для площади, превышающей нормируемую).
12 квартир общей площадью 118,84 кв. м в жилых домах №№ 10, 12, 14, 19, 20, 21 по цене от 1970,27 рублей (для нормируемой площади) до 2111,30 рублей (для площади, превышающей нормируемую).
8 квартир общей площадью 99,97 кв. м в жилых домах №№ 11, 13, 15, 17 по цене от 2134,20 рублей (для нормируемой площади) до 2282,83 рублей (для площади, превышающей нормируемую).
одноквартирный жилой дом №16 общей площадью 137,88 кв. м по цене 2040,39 рублей (для нормируемой площади), 2134,09 рублей (для площади, превышающей нормируемую).
Условия оплаты: первоначальный взнос в размере 10 % стоимости строительства объекта в течение 10 календарных дней с момента заключения догвора. Оставшаяся сумма – ежемесячно на основании представленных застройщиком справок о стоимости выполненных работ, затратах застройщика и размере очередного взноса для оплаты стоимости строительства жилого помещения.