Квартиру выбывшего дольщика в Чижовке не купили, и УКС снизил цену. По чем продают сейчас?

О проекте «Группа многоквартирных домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича», 3-я очередь строительства мы писали еще в мае 2019 года. С тех пор выходило несколько проектных деклараций, где стоимость «квадрата» варьировалась от 1785 рублей до 2850 рублей.

15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану строится по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» и рассчитан на 134 квартиры. Застройщик — УКС Заводского района. Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой.

В апреле УКС Заводского района предложил купить последнюю квартиру в практически готовом доме — «двушку» №25, расположенную на 6 этаже высотки. Тогда стоимость «квадрата» составляла 2850 рублей. Плюс дольщику нужно было оплатить индексацию, начисленную на деньги выбывшего дольщика, а это 8900 рублей.

Сейчас дом сдан, дата ввода объекта в эксплуатацию — 28.05.2020 года. Застройщик предлагает ту же квартиру по цене 2699 рублей за «квадрат». Также дополнительно уплачивается индексация, начисленная на деньги выбывшего дольщика, и сейчас это 9047,27 рубля.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься с 9 июня 2020 года.