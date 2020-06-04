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Квартиру выбывшего дольщика в Чижовке не купили, и УКС снизил цену. По чем продают сейчас?
04.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В апреле мы писали о том, что УКС Заводского района
О проекте «Группа многоквартирных домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича», 3-я очередь строительства мы
15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану строится по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» и рассчитан на 134 квартиры. Застройщик — УКС Заводского района. Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой.
В апреле УКС Заводского района предложил купить последнюю квартиру в практически готовом доме — «двушку» №25, расположенную на 6 этаже высотки. Тогда стоимость «квадрата» составляла 2850 рублей. Плюс дольщику нужно было оплатить индексацию, начисленную на деньги выбывшего дольщика, а это 8900 рублей.
Сейчас дом сдан, дата ввода объекта в эксплуатацию — 28.05.2020 года. Застройщик предлагает ту же квартиру по цене 2699 рублей за «квадрат». Также дополнительно уплачивается индексация, начисленная на деньги выбывшего дольщика, и сейчас это 9047,27 рубля.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься с 9 июня 2020 года.
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В апреле мы писали о том, что УКС Заводского района продает квартиру выбывшего дольщика в жилом доме в «Группе многоквартирных домов в границах ул. Столбцовской,...
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