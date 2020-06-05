"Нас с ребенком пытаются выписать в никуда". Запутанная история со сносом под строительство ЖК "Карамель"

Елену Бельскую (это она - автор надписи) встречаем тут же - "держит оборону". Показывает паспорт - да, прописана тут, в квартире номер один. С ней прописана 13-летняя дочка. А в доме давно нет ни электричества, ни газа.

Как видит ситуацию Елена