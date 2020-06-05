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"Нас с ребенком пытаются выписать в никуда". Запутанная история со сносом под строительство ЖК "Карамель"
05.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стройка ЖК "Карамель" ожила - рабочих много, строят бодро. Вдоль проспекта "чистят" площадку для второй очереди строительства. Снесли несколько домов, но не 27-й, тот, что ближе всего к стройке. На его крыше - надпись краской: "ребенка и пенсионерку Лада Гарант делает бомжами". О конфликте застройщика и женщины, прописанной в 27-м доме, - подробней в нашей статье.
Елену Бельскую (это она - автор надписи) встречаем тут же - "держит оборону". Показывает паспорт - да, прописана тут, в квартире номер один. С ней прописана 13-летняя дочка. А в доме давно нет ни электричества, ни газа.
Как видит ситуацию Елена
- Мы 22 года назад с мужем
- Надо заметить, при разводе мы с мужем не делили имущество - он числился собственником. Пришел застройщик и сначала предложил ему трехкомнатную квартиру в 60 квадратных метров в Малиновке. Муж был в шоке - на семерых 60 метров... Затем застройщик предложил мужу убрать из расчетов не членов семьи. Поскольку бывший муж на меня обижен, он решил "вычеркнуть" меня и мою младшую дочку.
- На суде представитель застройщика доказывал, что мы с ребенком тут не жили. Хотя муж сказал - жили, и вели общее хозяйство...
Мужу, как собственнику, дали денежную компенсацию - 120 тысяч долларов и обязали их вложить в строящийся дом - в Карамель. Его компенсация устроила. А нас с ребенком сейчас застройщик пытается по суду выписать в никуда.
У меня нет в собственности другого жилья. И как, скажите, пенсионерка, ветеран труда, и несовершеннолетний ребенок, могут быть выписаны на улицу?
- Какая компенсация вас бы устроила?
- Вполне устроила бы комната, если не комната - то не менее 15 тысяч долларов. Но мне ничего не предлагают.
Как видит ситуацию Лада Гарант
- Стройка идет круглосуточно, до конца года мы планируем первую очередь строительства, ввести в эксплуатацию. Генподрядчика сменили, новый, ТримифИнжСтрой, работает как партнер - говорит Андрей Августинович, начальник сектора по реализации имущественных прав граждан при отселении СЗАО "Лада Гарант".
- Сейчас речь идет о подготовке второй очереди строительства. Реализованы права собственников 5 домов, дома переданы под снос. По документам прекращены права собственности всех собственников, в том числе и дома №27. Территория под ним нужна под вторую очередь строительства и частично под сети первой очереди. Елена Анатольевна это понимает, и пытается манипулировать ситуацией, оказывать давление на застройщика.
Если взять историю, квартира в доме приобретена вне брака, в 2007-м они с мужем официально развелись, имущество не делили, претензий к собственнику не предъявлялось, после развода Елена Анатольевна перестала проживать в доме. С регистрационного учета не снималась, собственник не снимал ее с регистрационного учета, поскольку она жила в другом месте и ему факт ее регистрации не мешал. Регистрация ребенка в квартиру по месту регистрации матери была осуществлена без ведома собственника.
- По факту реализации имущественных прав собственника, по его заявлению 23.10.2018 года была осуществлена регистрация прекращения прав собственности на квартиру №1 жилого дома №27. Все лица, зарегистрированные в квартире, автоматически утратили право пользования квартирой в соответствии с пунктом 21 Положения "О порядке реализации имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных участков", утвержденным Указом №58.
Все лица, проживающие в доме, выехали, личное имущество было вывезено и 12 февраля 2019 года собственником был подписан Акт приема-передачи СЗАО "Лада Гарант" квартиры №1 дома №27.
Елена Анатольевна была уведомлена собственником о необходимости снятия с регистрационного учета в связи с реализацией его прав.
Елена знала о принятом Мингорисполкомом решении «о предстоящем изъятии земельных участков», подходила, интересовалась, будут ли реализовываться ее права, при этом документов, позволяющих отнести ее к членам семьи собственника, застройщику не представляла. Каждый раз ей давался один и тот же ответ: в соответствии с указом №58 осуществляется реализация прав собственника с учетом членов семьи собственника, зарегистрированных в квартире. Если есть какие-то требования, вы должны их решать с собственником дома.
- Согласно жилищному кодексу, собственник может снять с регистрационного учета бывших членов семьи без предоставления жилой площади. У них брачный договор не заключался, нет письменного соглашения о порядке владения и пользования имуществом, а регистрация по месту жительства не наделяет правом собственности.
Когда права собственника были реализованы и собственник покинул дом, она воспользовалась моментом и заняла дом. И мы были поставлены перед фактом, что в доме появился человек, который там формально зарегистрирован. Вещей ее там нет - только брошенные бывшим собственником и возможно какие-то ее мелкие личные вещи. Она утверждает, что имеет право пользования на основании регистрации.
Данная гражданка препятствует стройке, она манипулирует ребенком, который в данном доме никогда не проживал и сейчас его там нет, в надежде получить квартиру либо деньги. Но эти требования - незаконны.
- Елена Анатольевна знает, что не может чего-то потребовать от бывшего супруга, знает, что не может законно требовать и у застройщика (исковых требований в суд не заявлялось), поэтому решила воспользоваться ситуацией и пытается получить личную выгоду.
Я подчеркиваю: лиц, сохраняющих право владения и пользования домом, нет.
В настоящее время судом Московского района рассматривается гражданское дело о снятии с регистрационного учета Елены Бельской и ее дочери без предоставления жилого помещения.
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"Нас с ребенком пытаются выписать в никуда". Запутанная история со сносом под строительство ЖК "Карамель"
Стройка ЖК "Карамель" ожила - рабочих много, строят бодро. Вдоль проспекта "чистят" площадку для второй очереди строительства. Снесли несколько домов, но не 27-й, тот,...
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