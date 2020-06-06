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«Брестоблгарант» отстоял свою независимость от «лампочки» в Верховном суде

06.06.2020 08:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд Республики Беларусь оставил без изменений решение экономического суда Брестской области по вопросу присоединения ОАО «Брестоблгарант» к ОАО «Брестский электроламповый завод», сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

В январе нынешнего года работники и ветераны ОАО «Брестоблгарант» в экономическом суде Брестской области опротестовали решение о присоединении к ОАО «Брестский электроламповый завод». У них вызвали непонимание порядок действий и отношение к людям во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Брестоблгарант» 20 декабря 2019 года. Большинство акционеров уверены: все было сделано так, чтобы не допустить простых работников к справедливому голосованию. Ведь заранее была известна их принципиальная позиция — «против». Об этом они высказались, отдали свои голоса во время первого аналогичного собрания, состоявшегося 30 октября минувшего года.

28 февраля экономический суд Брестской области признал существенными допущенные второй стороной нарушения и признал недействительным решение внеочередного собрания акционеров ОАО «Брестоблгарант» от 20 декабря 2019 года.

«Брестский электроламповый завод» безуспешно обжаловал решение сначала в апелляционной инстанции областного экономического суда, а затем и в Верховном суде.

28 мая в экономическом суде Брестской области состоялось заседание апелляционной инстанции по второму иску ООО «Акция» (Минск) о признании недействительной регистрации изменений в Устав ОАО «Брестский электроламповый завод» от 16 января нынешнего года. Речь идет об исключении из ЕГР ОАО «Брестоблгарант», то есть о прекращении его деятельности. Суд удовлетворил требование и признал данную регистрацию недействительной.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Юридически «Брестоблгарант» удалось восстановить, теперь важно возродить его фактически.
 
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