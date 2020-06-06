Заготовка вторсырья — польза для экологии, кошелька плюс порядок во дворах

Источник материала: Радзiма





Людмила Толстик уже 26 лет работает заготовителем Глусского райпо, круглый год принимает у населения вторсырье, в сезон — ягоды, грибы, фрукты-овощи. Пока горячее время сбора даров природы не началось, некоторые глусчане не упускают возможности заработать на бытовых отходах.

Пусть это не всегда большой заработок, но точно неплохое подспорье семейному бюджету, дополнительный доход плюс удобный случай навести порядок в доме или во дворе, с пользой пристроить старые ненужные вещи, которые в итоге попадут не на свалку, а на переработку. То есть и порядок будет, и для экологии польза, как, впрочем, и для собственного кошелька, и добро, годами нажитое, новую жизнь обретет. Кто и какое вторичное сырье сегодня сдает заготовителям и насколько это выгодно, мы узнали, посетив на днях приемно-заготовительный пункт Глусского райпо, расположенный по улице Шваякова.

— Принимаем стекло, ПЭТ-бутылки, металлолом, полиэтилен, старую бытовую технику и многое другое, — рассказывает Людмила Ивановна. — Работаю посменно с сыном Олегом. Чаще всего к нам несут металлолом, это наиболее выгодно. Вполне можно заработать на цветном ломе, дороже всего бытовой лом никеля — более 12 рублей за килограмм, а также меди — за килограмм выйдет более 10 рублей. Стекло приносят мешками, принимаем бутылки на стеклобой по 10 копеек за килограмм. Меньше стали сдавать макулатуры, ведь закупочная цена на нее недавно снизилась с 22 до 5 копеек, вместе с этим упал и интерес к сдаче бумаги. В среднем в день мы принимаем пять тонн металлолома, около двух тонн стекла, триста килограммов макулатуры. Довольно редко сдают пластиковые бутылки, цена за килограмм — 25 копеек. Такой вариант сегодня мало кого привлекает, невыгодно и неудобно, ПЭТ-бутылки легкие по весу. К сожалению, получается, что людям гораздо проще выбросить их в контейнер или вообще себе под ноги, чем собирать в большом количестве и приносить в пункт приема. Хотя те, у кого каждая копейка на счету, используют любую возможность заработать.

Большое количество сдатчиков вторсырья, отмечает моя собеседница, появляется по весне: люди начинают убираться на своих участках, в гаражах, сараях. Наибольший наплыв посетителей обычно бывает в пятницу и субботу. В день приходит до сорока человек, всё это люди разные и по возрасту, и по статусу. Кто-то, убираясь, избавляется от ненужного хлама и в итоге получает прибавку к зарплате или пенсии, кто-то собирает и сдает вторсырье, чтобы потратить вырученные деньги на выпивку…. Пока общались с Людмилой Толстик, в приемно-заготовительном пункте побывали два сдатчика вторсырья — пенсионеры. Один местный житель принес мешок стеклобоя, заработал на этом 1 рубль 40 копеек. Выручка второго посетителя оказалась намного больше — шесть рублей, пенсионер сдал лом меди (620 граммов). Вторсырье взвешивается и сразу оплачивается на месте.

«Есть у нас и постоянные клиенты, — говорит Людмила Ивановна, — многие по несколько раз в день заходят. Самая большая сумма, которую удалось заработать нашим клиентам, — 300 рублей: они сдали 1200 килограммов металлолома. Самая маленькая выручка была 50 копеек. Встречаются среди сдатчиков и школьники, они приходят с родителями, бабушками-дедушками, в основном несут бумагу, бутылки. Конечно, много на этом не зарабатывают, но достаточно, чтобы купить мороженое и ощутить радость от кровно заработанной денежки».

Как рассказала начальник участка заготовок Глусского райпо Татьяна Макаревич, вторсырье собирается по госзаказу, регулярно глусские заготовители выезжают по предварительным заявкам населения по району. В целом от райпо работает 1 приемно-заготовительный пункт в Глуске и 10 — в Осиповичах. Каждому заготовителю доводится план на месяц, квартал и год. К примеру, в этом году всего нужно принять 4831 тонну металлолома, 520 тонн макулатуры, 375 тонн стеклобоя. Заготовленное вторсырье отправляется на перерабатывающие предприятия страны.

Анна АВТУХОВА

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