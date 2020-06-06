Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

Источник материала: Tut.by

Первый танкер с американской нефтью прибыл в порт Клайпеды (Литва). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».



Фото: diena.lt

«В порт Клайпеды 5 июня в 23.00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — сообщили в концерне.

В «Белнефтехиме» уточнили, что «это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков». «Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти», — отметили в белорусском ведомстве.

В мае госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. Глава МИД Владимир Макей заявлял , что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 и в последующие годы.

США также заявили , что могли бы поставлять газ Беларуси через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ).

Поиски альтернативы и нефть из России

Беларусь начала поиск альтернативных источников поставки нефти в начале 2020 года из-за спора с крупными российскими нефтяными компаниями по механизму формирования цены. В частности, были организованы поставки танкерной нефти через Одессу и Клайпеду. Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в Беларусь. Пока же танкер с нефтью из Саудовской Аравии прибыл в порт Клайпеды 11 мая.

Индикативный баланс по объемам поставки нефти из России в Беларусь в 2020 году составляет до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.

Однако в январе — марте крупные нефтяные компании не поставляли сырье в Беларусь из-за разногласий по цене. Они возобновил поставки лишь в апреле. В итоге по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге было поставлено 1,56 млн тонн нефти. В Беларусь также прибыло 255 тысяч тонн танкерной нефти.