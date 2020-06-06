Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июня 2020 года)

Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.

Строительство

Александр Лукашенко заинтересовался строительством «Минск-Мира».

В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир .

Стройка ЖК «Карамель» ожила — рабочих много, строят бодро. Вдоль проспекта «чистят» площадку для второй очереди строительства. Снесли несколько домов, но не 27-й, тот, что ближе всего к стройке. На его крыше — надпись краской: «ребенка и пенсионерку Лада Гарант делает бомжами». О конфликте застройщика и женщины, прописанной в 27-м доме, — подробней в нашей статье.

В Соколе начали продавать таунхаусы многодетным , а в Чижовке-6А нуждающимся продают квартиры с отделкой по 1215 рублей за «квадрат».

Быстро строят высотку в Сельхозпоселке и первый дом ЖК «Комфорт парк» .

Квартиру выбывшего дольщика в Чижовке не купили, и УКС снизил цену .

Земля

2 июля состоится очередной аукцион по продаже земли Минского района. На торги выставлено 20 новых участков. Среди лотов есть Колодищи, Лапоровичи, Заславль и Чучаны. Показываем, как выглядят участки возле Минска , на которые возможен повышенный спрос. Показательно, что на последнем аукционе на живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за $ 160 тыс .

Однако, покупая участок, надо быть очень внимательным. Брестчанин купил участок и просрочил начало строительства всего на 2 месяца. Теперь его ждет суд .

Деньги

Порассуждали , может ли сейчас белорус без особых накоплений купить квартиру.

Задолженность по кредитам на недвижимость продолжает расти : за месяц плюс 88,8 миллиона рублей.

Туризм и отдых