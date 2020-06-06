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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июня 2020 года)
06.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
На вторичном рынке жилья продолжается снижение цен.
Новый министр
Новым министром архитектуры и строительства
Выборы-2020
Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь.
Рынок аренды
Рекордная конкуренция на рынке долгосрочной аренды жилья
Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.
Строительство
Александр Лукашенко
В ЖК «Лазурит»
Стройка ЖК «Карамель» ожила — рабочих много, строят бодро. Вдоль проспекта «чистят» площадку для второй очереди строительства. Снесли несколько домов, но не 27-й, тот, что ближе всего к стройке. На его крыше — надпись краской: «ребенка и пенсионерку Лада Гарант делает бомжами». О конфликте застройщика и женщины, прописанной в 27-м доме, —
В Соколе
Быстро строят
Квартиру выбывшего дольщика в Чижовке не купили, и УКС
Земля
2 июля состоится очередной аукцион по продаже земли Минского района. На торги выставлено 20 новых участков. Среди лотов есть Колодищи, Лапоровичи, Заславль и Чучаны. Показываем,
Однако, покупая участок, надо быть очень внимательным. Брестчанин купил участок и просрочил начало строительства всего на 2 месяца.
Деньги
Задолженность по кредитам на недвижимость
Туризм и отдых
Усадьба «Фальварак «Раскоша» открыла свои двери для гостей только в начале этого года. Журналист Realt.by, путешествуя по Беларуси, выбрала это место для ночевки случайно, но оказалось, что здесь живут интересные люди, которые готовы вкладывать свое время и силы для развития белорусской деревни. Владелец фальварка — Евгений Апанасевич
Регионы
КГК Могилевской области проверил, насколько эффективно используются госсредства при возведении квартир в Могилеве. В результате контрольных мероприятий 25 организаций были привлечены к административной ответственности, а по трем домам стоимость квартир
Коммерческая недвижимость
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Мингорисполком рассказал,
У «экс-Кемпински»
В Каменной Горке
В районе проспекта Машерова
«Академия девелоперов» провела вебинар «Стоит ли инвестировать в коммерческую недвижимость Беларуси?». Мы составили
В Минской области
Национальное кадастровое агентство
Риэлтерский бизнес
Жилье и инфраструктура
Третью линию метро планировали запустить к 3 июля. Но сдача объекта
В Сухарево
В жилом районе Сокол к 2022 году
ЖКХ
С 1 июня для белорусов
График отключения горячей воды на июнь изменили. Список адресов
Редакция Realt.by
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