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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июня 2020 года)

06.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

На вторичном рынке жилья продолжается снижение цен. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0.5% и составил 1406 $/м2. В отличие от «вторички» цены на новостройки весь май показывали незначительные колебания. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1312 $/м2.

Новый министр

Новым министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Дмитрий Микуленок, занимавший этот пост с августа 2018-го, освобожден от должности.

Выборы-2020

Мы запускаем цикл интервью с кандидатами в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Первый наш гость — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова. Второй - «кандидат от белорусской культуры» Александр Таболич, который рассказал про всю свою недвижимость, поделился мыслями по кредитной политике государства.

Рынок аренды

Рекордная конкуренция на рынке долгосрочной аренды жилья давит на цены — снижение длится третий месяц подряд. Рост предложения на рынке аренды квартир в Минске продолжается. За последний месяц на Realt.by размещалось свыше 5 тысяч объявлений — на 12% больше, чем месяцем ранее. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. Для сравнения — годом ранее свободных квартир на рынке было на треть меньше.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июня 2020 года)

Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.

Строительство

Александр Лукашенко заинтересовался строительством «Минск-Мира».

В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир.

Стройка ЖК «Карамель» ожила — рабочих много, строят бодро. Вдоль проспекта «чистят» площадку для второй очереди строительства. Снесли несколько домов, но не 27-й, тот, что ближе всего к стройке. На его крыше — надпись краской: «ребенка и пенсионерку Лада Гарант делает бомжами». О конфликте застройщика и женщины, прописанной в 27-м доме, — подробней в нашей статье.

В Соколе начали продавать таунхаусы многодетным, а в Чижовке-6А нуждающимся продают квартиры с отделкой по 1215 рублей за «квадрат».

Быстро строят высотку в Сельхозпоселке и первый дом ЖК «Комфорт парк».

Квартиру выбывшего дольщика в Чижовке не купили, и УКС снизил цену.

Земля

2 июля состоится очередной аукцион по продаже земли Минского района. На торги выставлено 20 новых участков. Среди лотов есть Колодищи, Лапоровичи, Заславль и Чучаны. Показываем, как выглядят участки возле Минска, на которые возможен повышенный спрос. Показательно, что на последнем аукционе на живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за $ 160 тыс.

Однако, покупая участок, надо быть очень внимательным. Брестчанин купил участок и просрочил начало строительства всего на 2 месяца. Теперь его ждет суд.

Деньги

Порассуждали, может ли сейчас белорус без особых накоплений купить квартиру.

Задолженность по кредитам на недвижимость продолжает расти: за месяц плюс 88,8 миллиона рублей.

Туризм и отдых

Усадьба «Фальварак «Раскоша» открыла свои двери для гостей только в начале этого года. Журналист Realt.by, путешествуя по Беларуси, выбрала это место для ночевки случайно, но оказалось, что здесь живут интересные люди, которые готовы вкладывать свое время и силы для развития белорусской деревни. Владелец фальварка — Евгений Апанасевич рассказал, как стал лучшим гидом Беларуси-2017, как решил переехать из Минска в глубинку и зачем молодому человеку вот это вот все вообще.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июня 2020 года)

Регионы

КГК Могилевской области проверил, насколько эффективно используются госсредства при возведении квартир в Могилеве. В результате контрольных мероприятий 25 организаций были привлечены к административной ответственности, а по трем домам стоимость квартир стала ниже.

Коммерческая недвижимость

В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Мингорисполком рассказал, кто получит скидку.

У «экс-Кемпински» появился новый инвестор.

В Каменной Горке построят еще один торговый центр.

В районе проспекта Машерова появится новая питейно-офисная локация.

«Академия девелоперов» провела вебинар «Стоит ли инвестировать в коммерческую недвижимость Беларуси?». Мы составили небольшой конспект для тех, кто решил вложиться в офисные, торговые и другие помещения.

В Минской области продается детский лагерь на берегу реки: 32 строения и 5 гектаров земли.

Национальное кадастровое агентство опубликовало список из 5 самых дорогих сделок на рынке торговой недвижимости за I квартал 2020 года.

Риэлтерский бизнес

Ушел из жизни Василий Хрол — известный белорусский политический деятель, экономист, депутат, первый и единственный президент Белорусской ассоциации «Недвижимость».

Жилье и инфраструктура

Третью линию метро планировали запустить к 3 июля. Но сдача объекта может затянуться.

В Сухарево строят детскую поликлинику.

В жилом районе Сокол к 2022 году должен быть построен новый детский сад.

ЖКХ

С 1 июня для белорусов подорожали газ и электричество.

График отключения горячей воды на июнь изменили. Список адресов здесь.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Интервью с кандидатами в кандидаты, рекордная стоимость земли и очень аутентичная агроусадьба. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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