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Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

06.06.2020 11:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Танкер с американской нефтью этой ночью прибыл в порт Клайпеды. Сейчас он готовится к разгрузке. На борту судна содержится около 80 тысяч тонн сырья - это нефть из легких сортов. В дальнейшем ресурсы по железной дороге будут направлены на белорусские НПЗ. Напомним, в июне Беларусь ожидает поставки сырья и от российских компаний. Нефть объемом почти миллион 100 тысяч тонн на белорусские НПЗ доставят по железнодорожному пути и нефтепроводу "Дружба". Как сообщили в Белнефтехиме, в поставках примут участие 10 российских компаний, включая Роснефть, "Лукойл" и Татнефть. 

 
 
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Танкер с американской нефтью этой ночью прибыл в порт Клайпеды. Сейчас он готовится к разгрузке. На борту судна содержится около 80 тысяч тонн сырья - это нефть из...
 
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