Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился за последнюю неделю на 0.3% и составил 1402 $/м2. На таком уровне цены находились в начале 2020 года.

Цены на первичном рынке жилья изменились на те же 0.3%, но со знаком «плюс». На данный момент за квартиры в новостройках Минска просят в среднем 1316 $/м2.