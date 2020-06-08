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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

08.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жильяснизился за последнюю неделю на 0.3% и составил 1402 $/м2. На таком уровне цены находились в начале 2020 года.

Цены на первичном рынке жилья изменились на те же 0.3%, но со знаком «плюс».  На данный момент за квартиры в новостройках Минска просят в среднем 1316 $/м2.

Разрыв между средней ценой на первичном и вторичном рынках составил 86 $/м2 – это минимум за последние полгода.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

По сравнению с предыдущей неделей продавцы не так охотно корректировали цены – с тех пор, как цены на «вторичке» начали снижаться, скидок за неделю было меньше только в период майских праздников.

Также стоит отметить, что средний уровень цен у квартир, которые только вышли на рынок, оказался самым высоким за последний месяц.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.6%, существенных различий между типами квартир выявлено не было. Что касается районов города, то предложение квартир сократилось в Советском (-0.8%) и Первомайском (-1.8%). Среди остальных выделяется Центральный район столицы, где в продаже стало на 5.3% больше объектов.

Текущий объём предложения является максимальным cмарта 2016 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

Единственным типом квартир с положительной динамикой цен оказались 4-комнатные (+0.2%). Среди остальных максимальные темпы снижения цен демонстрировали 2-комнатные квартиры (-0.7%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

Вторую неделю подряд наиболее ощутимое снижение цен наблюдается в Центральном районе столицы. На этот раз средний уровень цен опустился на внушительные 2.2%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен. Различия между частями города выглядят наданный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июня 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест — 821 $/м2 (-0.2%), Витебск — 634 $/м2 (-0.5%), Гомель — 638 $/м2 (-0.4%), Гродно — 739 $/м2 (-0.6%), Могилев — 649 $/м2 (-0.4%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 867 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 748 $/м2 (-0.6%), Жодино — 739 $/м2 (+0.6%), Слуцк — 585 $/м2 (-0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 1 по 8 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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