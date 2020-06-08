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Дали волю фантазии. Нашли коттедж за $54 тысячи с самыми необычными потолками

08.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе коттеджей на продажу Realt.by часто появляются очень интересные и необычные объекты недвижимости. В 50 километрах от Минска продается как раз такой коттедж. Изюминкой дома стал дизайн потолков в каждой комнате: тут и цветы, и ангелы, и городской пейзаж.

Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками

В городе Червень в Минской области выставлен на продажу коттедж общей площадью 88,2 кв.м. Стоимость необычного дома — $54 тысячи. Особенностью объекта стал дизайн потолков. Судя по фотографиям в объявлении, в гостиной на потолке сделаны сердечки с подсветкой, в одном коридоре — лебеди, в другом — ангелы. Еще в одной комнате на потолке сделана фотография города, на кухне — фигурное солнышко. Лишь в ванной и туалете потолки просто красные, без рисунка. 

Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками

Сам коттедж расположен на участке площадью 15 соток, материал стен — дерево. В доме есть электричество, газ, водопровод (центральный), канализация местная.  

Всего в коттедже 4 жилые комнаты и большая кухня (20 кв.м). Также есть терраса, застекленная веранда для приема гостей площадью 25 кв.м. В объявлении написано, что во всем доме сделан «ремонт, реконструкция 2019 года».

Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками

Также на участке есть двухуровневый гараж с подвалом для хранения овощей и ямой для ремонта автомобиля. Отдельно построена баня, летняя кухня и помещение для животных. По словам продавца, на участке также высажен большой сортовой сад из молодых деревьев, плодовых кустов.

— Тихая и спокойная улица, хорошие и дружелюбные соседи и еще много приятного и интересного, — обещает продавец. 

Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками
Дали волю фантазии. Нашли коттедж за тысячи с самыми необычными потолками

 
Теги: Минск
 
 
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В базе коттеджей на продажу Realt.by часто появляются очень интересные и необычные объекты недвижимости. В 50 километрах от Минска продается как раз такой коттедж....
 
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