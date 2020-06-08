Дали волю фантазии. Нашли коттедж за $54 тысячи с самыми необычными потолками

В городе Червень в Минской области выставлен на продажу коттедж общей площадью 88,2 кв.м. Стоимость необычного дома — $54 тысячи. Особенностью объекта стал дизайн потолков. Судя по фотографиям в объявлении, в гостиной на потолке сделаны сердечки с подсветкой, в одном коридоре — лебеди, в другом — ангелы. Еще в одной комнате на потолке сделана фотография города, на кухне — фигурное солнышко. Лишь в ванной и туалете потолки просто красные, без рисунка.