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Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

08.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале года мы писали о том, что ЖК «Аркадия» активно строится. Работы велись по всему периметру объекта и обещание сдать вторую очередь к лету выглядело вполне реализуемым. Сейчас высотка, на первый взгляд, уже готова, так когда же дольщики получат долгожданные ключи от своих новых квартир? С этим вопросом мы обратились к директору государственного предприятия «УКС Советского района г. Минска» Валерию Минченкову.

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

«Планируемый срок завершения второй очереди строительства — середина июля»

— На каком этапе находится строительство ЖК «Аркадия» сейчас?

 — По состоянию на 8 июня в жилом доме объекта «Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности с встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул.М.Богдановича  — ул.Корш-Саблина — ул.Тургенева — пер.Верхний» (2-я очередь строительства, 3-й пусковой комплекс) (далее – вторая очередь строительства) завершаются общестроительные отделочные работы мест общего пользования жилой застройки, выполняются чистовые работы по установке электрических, сантехнических приборов в жилой части здания, заканчиваются работы по устройству и окраске фасада, заканчиваются работы по ограждению лоджий. Начаты отделочные работы на административно-торговых площадях общей площадью 7400 кв.м.

С учетом того, что мы работаем внутри большого жилого комплекса и шум по ночам может мешать жителям, строители на данный момент трудятся в две смены. Планируемый срок завершения всех общестроительных работ второй очереди строительства — примерно середина июля 2020 года. 

— Есть ли в продаже квартиры выбывших дольщиков?

— Освободившихся квартир в жилых домах ни во второй, ни в четвертой очереди строительства нет — все объекты были реализованы предыдущим застройщиком ООО «Тамбаз». Поэтому по состоянию на сегодняшний день свободных квартир нет. 

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

— На каком этапе сейчас находится четвертая очередь строительства, в народе дом-стена?

— Проектная документация по четвертой очереди строительства 20 мая была повторно передана в РУП «Главгосстройэкспертиза» для получения положительного заключения, потому что первое заключение экспертизы было отрицательным. За апрель-май с Министерством архитектуры и градостроительства были согласованы отступления от правил проектирования ТКП, учтены и исправлены все замечания первой экспертизы. Сейчас документы повторно переданы на экспертизу. Срок рассмотрения обращения по законодательству — один месяц, поэтому мы надеемся, что к концу июня мы получим положительное заключение РУП «Главстройэкспертиза». Если все будет хорошо, то в июле мы планируем приступить к интенсивному строительству жилого дома по четвертой очереди строительства. 

О дате завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию этой части жилого комплекса пока говорить рано, но согласно нормативным актам, планируемый срок ввода четвертой очереди строительства — конец 2021 года.

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

На административные помещения, возможно, будет конкурс

Есть в жилом комплексе и административные помещения на первых этажах зданий. Уже сейчас можно подать заявление о намерениях участвовать в конкурсе на право заключения договора создания объекта долевого строительства.

— Административные помещения общей площадью 7400 кв.м. сегодня предлагаются к реализации. На данный момент стоимость этих помещений для единого покупателя — 1700 рублей/кв.м. В эту сумму вложена себестоимость строительства с учетом всех затрат и небольшая прибыль, — пояснил Валерий Минченков. — Однако есть одно «но»: если желающих купить эти помещения будет несколько, то в середине июля мы проведем конкурс, победителем которого станет тот, кто предложит наибольшую цену за «квадрат». Поэтому все инвесторы, которые заинтересованы в данном объекте, уже могут обращаться в отдел реализации УКС Советского района г.Минска, чтобы в дальнейшем вступить в переговоры по заключению договоров долевого строительства. 

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

История ЖК «Аркадия»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой. Планировалось, что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию. Всего на территории комплекса должно быть построено 1540 квартир разной площади. Кроме этого здесь предусмотрены подземные паркинги на 850 машиномест, также есть и наземные гостевые парковки.

Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.

Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв. м ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

В ноябре 2017 года сообщалось, что долгострой «Тамбаза» находится под контролем властей. Срок возведения домов перенесен до конца 2018 года.В декабре 2017 года стройка поменяла подрядчика. Тогда им стало ООО «ГруппАртМонтаж». По заверениям генерального директора «Тамбаза» Александра Овсянникова, стройка должна была возобновиться в декабре.В декабре 2018 года Мингорисполком подписал решение изъять земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у «Тамбаза».В марте 2019 года «тамбазовцы» вышли на пикет к зданию Мингорисполкома. Люди не хотели доплачивать за окончание стройки и ждать.В мае 2019 года стало известно, что для жилого комплекса «Аркадия» завершается разработка проектной документации по строительству 2-й очереди.В июне 2019 года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина30 декабря 2019 года суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину. Хаютин получил 4 года по статье 428 (Служебная халатность) и 4 года по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно «Тамбаз» под руководством Льва Хаютина не смог достроить ЖК «Аркадия».

Достраивать дома взялся УКС Советского района по президентскому указу № 430.

Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

 
Теги: Минск
 
 
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В начале года мы писали о том, что ЖК «Аркадия» активно строится. Работы велись по всему периметру объекта и обещание сдать вторую очередь к лету выглядело вполне...
 
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