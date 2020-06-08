Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля

«Планируемый срок завершения второй очереди строительства — середина июля»

— На каком этапе находится строительство ЖК «Аркадия» сейчас?

— По состоянию на 8 июня в жилом доме объекта «Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности с встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул.М.Богдановича — ул.Корш-Саблина — ул.Тургенева — пер.Верхний» (2-я очередь строительства, 3-й пусковой комплекс) (далее – вторая очередь строительства) завершаются общестроительные отделочные работы мест общего пользования жилой застройки, выполняются чистовые работы по установке электрических, сантехнических приборов в жилой части здания, заканчиваются работы по устройству и окраске фасада, заканчиваются работы по ограждению лоджий. Начаты отделочные работы на административно-торговых площадях общей площадью 7400 кв.м.

С учетом того, что мы работаем внутри большого жилого комплекса и шум по ночам может мешать жителям, строители на данный момент трудятся в две смены. Планируемый срок завершения всех общестроительных работ второй очереди строительства — примерно середина июля 2020 года.

— Есть ли в продаже квартиры выбывших дольщиков?

— Освободившихся квартир в жилых домах ни во второй, ни в четвертой очереди строительства нет — все объекты были реализованы предыдущим застройщиком ООО «Тамбаз». Поэтому по состоянию на сегодняшний день свободных квартир нет.