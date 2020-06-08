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Одним долгостроем станет меньше. Высотку в ЖК «Аркадия» планируют сдать в середине июля
08.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале года мы
«Планируемый срок завершения второй очереди строительства — середина июля»
— На каком этапе находится строительство ЖК «Аркадия» сейчас?
— По состоянию на 8 июня в жилом доме объекта «Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности с встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул.М.Богдановича — ул.Корш-Саблина — ул.Тургенева — пер.Верхний» (2-я очередь строительства, 3-й пусковой комплекс) (далее – вторая очередь строительства) завершаются общестроительные отделочные работы мест общего пользования жилой застройки, выполняются чистовые работы по установке электрических, сантехнических приборов в жилой части здания, заканчиваются работы по устройству и окраске фасада, заканчиваются работы по ограждению лоджий. Начаты отделочные работы на административно-торговых площадях общей площадью 7400 кв.м.
С учетом того, что мы работаем внутри большого жилого комплекса и шум по ночам может мешать жителям, строители на данный момент трудятся в две смены. Планируемый срок завершения всех общестроительных работ второй очереди строительства — примерно середина июля 2020 года.
— Есть ли в продаже квартиры выбывших дольщиков?
— Освободившихся квартир в жилых домах ни во второй, ни в четвертой очереди строительства нет — все объекты были реализованы предыдущим застройщиком ООО «Тамбаз». Поэтому по состоянию на сегодняшний день свободных квартир нет.
— На каком этапе сейчас находится четвертая очередь строительства, в народе дом-стена?
— Проектная документация по четвертой очереди строительства 20 мая была повторно передана в РУП «Главгосстройэкспертиза» для получения положительного заключения, потому что первое заключение экспертизы было отрицательным. За апрель-май с Министерством архитектуры и градостроительства были согласованы отступления от правил проектирования ТКП, учтены и исправлены все замечания первой экспертизы. Сейчас документы повторно переданы на экспертизу. Срок рассмотрения обращения по законодательству — один месяц, поэтому мы надеемся, что к концу июня мы получим положительное заключение РУП «Главстройэкспертиза». Если все будет хорошо, то в июле мы планируем приступить к интенсивному строительству жилого дома по четвертой очереди строительства.
О дате завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию этой части жилого комплекса пока говорить рано, но согласно нормативным актам, планируемый срок ввода четвертой очереди строительства — конец 2021 года.
На административные помещения, возможно, будет конкурс
Есть в жилом комплексе и административные помещения на первых этажах зданий. Уже сейчас можно подать заявление о намерениях участвовать в конкурсе на право заключения договора создания объекта долевого строительства.
— Административные помещения общей площадью 7400 кв.м. сегодня предлагаются к реализации. На данный момент стоимость этих помещений для единого покупателя — 1700 рублей/кв.м. В эту сумму вложена себестоимость строительства с учетом всех затрат и небольшая прибыль, — пояснил Валерий Минченков. — Однако есть одно «но»: если желающих купить эти помещения будет несколько, то в середине июля мы проведем конкурс, победителем которого станет тот, кто предложит наибольшую цену за «квадрат». Поэтому все инвесторы, которые заинтересованы в данном объекте, уже могут обращаться в отдел реализации УКС Советского района г.Минска, чтобы в дальнейшем вступить в переговоры по заключению договоров долевого строительства.
История ЖК «Аркадия»
Жилой комплекс «Аркадия» состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой.
Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.
Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв. м ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.
В ноябре 2017 года
Достраивать дома взялся УКС Советского района по президентскому указу № 430.
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В начале года мы писали о том, что ЖК «Аркадия» активно строится. Работы велись по всему периметру объекта и обещание сдать вторую очередь к лету выглядело вполне...
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