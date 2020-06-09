«Стройка давно закончена, а ключей нет». Почему затягивается сдача многоквартирного дома в Логойске



Фото Павел Садовский.

В ту же «ловушку» с логойским домом попала и предпринимательница Елена – в июне 2019 года она приобрела у «Стройтехинвест» помещение на цокольном этаже. Уже тогда дом визуально был практически готов и никаких сомнений в скором окончании работ ни у кого не было. На площади в 75 «квадратов» женщина рассчитывала открыть промтоварный магазин. Для того, чтобы оплатить покупку, Елена взяла «ипотеку» под инвест-проект в банке на 4,5 года (до достижения пенсионного возраста).

- В отличие от тех, кто брал деньги у банка на 15-20 лет, я должна рассчитаться по своему кредиту гораздо быстрее. Моя ежемесячная выплата банку составляет 1 тысячу евро. Кроме того, я продолжаю платить аренду за помещение, в котором мой магазин находится сейчас. Это – еще 700 евро. А ведь я рассчитывала переехать и начать работу на новом месте еще в прошлом году, максимум, при самом «черном сценарии» – на Новый год. А в итоге – пока не могу даже начать ремонт. Честно говоря, нервы уже не выдерживают.

Как говорит Елена, в подобной ситуации сейчас находятся все дольщики – люди продавали квартиры, брали кредиты, и теперь вынуждены снимать жилье в ожидании окончательной сдачи дома.

На данный момент женщина подписала уже седьмое допсоглашение с застройщиком. Каждый раз сроки договора продлеваются на месяц, и представитель строительной компании обещает, что дом вот-вот будет сдан.