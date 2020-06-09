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«Стройка давно закончена, а ключей нет». Почему затягивается сдача многоквартирного дома в Логойске
09.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В нашу редакцию обратились дольщики строящегося многоквартирного дома в Логойске. Симпатичная «пятиэтажка» на три подъезда возводится в центре города с 2017 года и, на первый взгляд, уже давно готова. Однако, по каким-то причинам застройщик не вводит дом в эксплуатацию и не отдает новоселам ключи. Мы попытались разобраться, в чем дело.
«Люди продавали квартиры, брали кредиты, и до сих пор остаются без заветных ключей»
Жительница Логойска Дарья рассказала нам, что они с мужем в конце 2018 года
К сожалению, оперативно заселиться в новую квартиру не удалось. С лета 2019 года дольщиков стали регулярно приглашать в офис для заключения допсоглашений. В начале им говорили, что дом будет сдан зимой, потом весной. Сегодня – на дворе уже июнь, а ключей от новых квартир у дольщиков по-прежнему нет. При этом, в доме внешне давно все готово: завершены внутренние и наружные работы, уложена тротуарная плитка, установлена детская площадка.
В ту же «ловушку» с логойским домом попала и предпринимательница Елена – в июне 2019 года она приобрела у «Стройтехинвест» помещение на цокольном этаже. Уже тогда дом визуально был практически готов и никаких сомнений в скором окончании работ ни у кого не было. На площади в 75 «квадратов» женщина рассчитывала открыть промтоварный магазин. Для того, чтобы оплатить покупку, Елена взяла «ипотеку» под инвест-проект в банке на 4,5 года (до достижения пенсионного возраста).
- В отличие от тех, кто брал деньги у банка на 15-20 лет, я должна рассчитаться по своему кредиту гораздо быстрее. Моя ежемесячная выплата банку составляет 1 тысячу евро. Кроме того, я продолжаю платить аренду за помещение, в котором мой магазин находится сейчас. Это – еще 700 евро. А ведь я рассчитывала переехать и начать работу на новом месте еще в прошлом году, максимум, при самом «черном сценарии» – на Новый год. А в итоге – пока не могу даже начать ремонт. Честно говоря, нервы уже не выдерживают.
Как говорит Елена, в подобной ситуации сейчас находятся все дольщики – люди продавали квартиры, брали кредиты, и теперь вынуждены снимать жилье в ожидании окончательной сдачи дома.
На данный момент женщина подписала уже седьмое допсоглашение с застройщиком. Каждый раз сроки договора продлеваются на месяц, и представитель строительной компании обещает, что дом вот-вот будет сдан.
«УКС-овские дома они принимают автоматом, а наш, самый лучший и красивый в Логойске, – нет»
Дольщики рассказывают, что общаются с застройщиком только через менеджера. Директор компании «Стройтехинвест», который некоторым лично показывал квартиры и заключал договора, не выходит на связь с покупателями, не отвечает на их телефонные звонки и не дает ответа на многочисленные, отправленные ему, заказные письма.
Мы дозвонились до представителя застройщика «Стройтехинвест» Дмитрия. Вот, как он прокомментировал ситуацию:
- Задержка происходит из-за того, что МЧС уже третий месяц не дает нам заключение на соответствие дома проекту в части пожарной безопасности. Вместо него нам дают заключение на несоответствие дома пожарным нормам и правилам. Но так не делается, это противоречит законодательству. Наш проект прошел все экспертизы, у нас были все разрешения. Какие вопросы могут быть к этому дому?! У нас уже были экологи, ГАИ, санстанция. Все три организации подписали на соответствие, каждый в своей части. А МЧС-ники нет. Получается, что УКС-овские дома они принимают автоматом, а наш, самый лучший и красивый в Логойске, – нет. Мы работаем с 1998 года, строим не первый дом, строили в Жодино и Смолевичах, и никогда таких вопросов не было. А тут просто придираются ко всему. Честно говоря, первый раз столкнулись с таким сопротивлением.
К примеру, у них есть претензии к нашей шестиэтажной секции. Мол, в ней нет дополнительных эвакуационных выходов с балконов шестого этажа на пятый. Но таких выходов не было и в проекте. Дом уже стоит, мы что должны теперь прорубить эти люки? Конечно, какие-то требования мы стараемся выполнить. Сейчас занимаемся тем, чтобы передвинуть гидрант на расстояние 2,5 метра от проезда с твердым покрытием (у нас он расположен на расстоянии 3-х метров). Вроде как пообещали, что если мы решим этот и еще несколько вопросов, то нам все подпишут. Надеемся.
Что касается реакции беспокойства дольщиков, то представитель застройщика говорит, что есть те, кто понимает ситуацию, и те – кто нет:
- Порой мне кажется, что людям все преподносится таким образом, что виноваты мы. Но мы такие же заложники ситуации. Нам бы сдать этот дом побыстрее, и закончить эту историю.
«Застройщик с самого начала знал, что будут проблемы»
За время ожидания ключей дольщики уже написали по нескольку писем в различные инстанции: Логойский райисполком, Минский облисполком, Администрация Президента и другие.
В своих обращениях подписавшиеся указывают на то, что они выполнили свои обязательства по оплате в полном объеме, а застройщик, не предоставляя доказательств своей «невиновности» за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, меняет нормативный срок строительства, не уведомляя дольщиков в срок и в установленном порядке.
Как говорится в ответе райисполкома, в отношении ООО «Стройтехинвест» в марте 2020 года был составлен административный протокол по статье «Нарушение сроков проектирования, строительства, технического переоснащения производств продукции деревообработки». Судя из письма, компания «Стройтехинвест» обращалась в райисполком по поводу согласования сроков строительства (приостановлении строительства с 26.02 по 25.05), но ей был дан отказ в связи с отсутствием оснований для продления. В документе за подписью зампредседателя райисполкома Е.Ю. Шабуни отмечается, что «для приемки объекта в эксплуатацию создана приемочная комиссия. Объект уже получил положительное заключение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, органов государственного санитарного надзора. А вот от органов государственного строительного надзора и государственного пожарного надзора получен отказ. По состоянию на 1.04.2020 с повторным заявлением о выдаче заключения ни в строительный, ни в пожарный надзоры, застройщик не обращался».
Дарья также рассказывает нам, что за время своих мытарств инициативная группа дольщиков успела пообщаться и с пожарными.
- С нами встречались представители районного МЧС, и мы им верим хотя бы потому, что они открыты к общению, а вот застройщик на встречу так и не пришел. От МЧС мы узнали о том, что первоначально у них было 18 претензий к застройщику: не так висели таблички, не так установлен пожарный гидрант, ну и главное – вопросы по секции в 6 этажей. Оказывается, они с самого начала строительства писали застройщику письма о том, что со сдачей дома будут проблемы, если не внести в проект некоторые изменения, но он ничего не делал. Теперь получается, что расплачиваемся за это мы, а «Стройтехинвест» просто отстранился от ситуации.
- По сути, у дольщиков есть два варианта действий в подобной ситуации.
Первый – расторгнуть договор по причине неисполнения застройщиком своих обязанностей. При этом, есть риск ввязаться в тяжбы с застройщиком на предмет пеней и прочих штрафных санкций, которые предусмотрены договором за односторонний отказ (даже если эти требования не будут обоснованными, вероятность судебного спора сохраняется). Равно как и нет гарантий того, что денежные средства будут возвращены сразу после расторжения договора.
Второй – ожидать введения дома в эксплуатацию. На этой стадии дольщикам необходимо ответить на вопрос: будут ли они взыскивать пеню после сдачи дома. Необходимо понимать, что в случае сохранения договорных отношений, дождаться введения дома в эксплуатацию все равно нужно. Дополнительные соглашения в части сроков при этом – средство «перестраховки» застройщика как перед дольщиками, так и перед органами, которые осуществляют надзор за ходом строительства. Если дольщик его подписал, то ссылаться на задержку ввода в эксплуатацию он уже не сможет. Почему нужно дождаться ввода дома в эксплуатацию? Потому что размер пени напрямую зависит от сроков, на которые опоздал застройщик.
Александр Солопов по своему опыту отмечает, что суды довольно активно применяют ст. 314 ГК Республики Беларусь (эта статья дает суду право уменьшить размер взыскиваемой неустойки). Справедливости ради следует отметить, что эта статья активно применяется не только по спорам, вытекающим из долевого строительства, но и по спорам о взыскании пени (неустойки) вообще. Поэтому, обращаясь в суд, нужно быть готовым к тому, что размер пени скорее всего будет уменьшен, порой – существенно.
Что же касается жалоб в иные структуры (райисполком и т.д.), то в теории они могут привести как к привлечению застройщика к административной ответственности, так и к увеличению усилий с его стороны к завершению процесса строительства.
В целом, юрист советует принимать решение об обращении в суд, исходя из нескольких моментов. Главное из них – отношение застройщика: выполнение данных обещаний, налаженная обратная связь, оперативное решение проблем в части качества строительства, быстрое устранение недостатков после сдачи дома и т.д. Принимать решение о том, прощать или не прощать задержку сроков сдачи дома, стоит, учитывая все факторы.
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В нашу редакцию обратились дольщики строящегося многоквартирного дома в Логойске. Симпатичная «пятиэтажка» на три подъезда возводится в центре города с 2017 года и,...
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