Рынок офисов держится, а ритейл заметно просел. Эксперты NAI Global в Беларуси о том, когда можно ждать полного восстановления рынка

- Арендодатели не имели, да и сейчас не имеют общего мнения, как себя вести в подобной ситуации. А ведь в России и Европе девелоперам была оказана финансовая поддержка и налоговое послабление, - говорит партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси Андрей Алешкин. – При принятии решения всегда надо учитывать мнение и положение двух сторон. Есть девелопер и есть арендатор. Первый закредитован и не может предоставлять большие скидки. В любом случае ему надо содержать здание, платить зарплату сотрудникам и т.д. Он не может полностью закрыть здание. Второй вынужден покинуть офис, но оплачивать его.

Эксперт отмечает, что бизнес-центры не могли полностью закрыться. Кто-то ходил на работу, и девелоперам надо было ее обеспечивать. Стороны вели переговоры. Кому-то из арендаторов были предоставлены небольшие рассрочки платежей.