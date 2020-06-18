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Указ о развитии юго-востока Могилевщины продлили до 2025 года

18.06.2020 16:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Указ о развитии юго-востока Могилевщины продлили еще на 5 лет - до 2025 года. Отдачи ожидали большей, особенно в сфере производства и привлечения инвестиций. Но многое удалось закрепить. Например, возможность построить жилье под 1 % на 20 лет или получение арендного молодыми специалистами.  Развивается малый бизнес, фермерство, что, в общем, объяснимо. Четыре из семи районов юго-востока аграрные. И, к слову, в этих районах уменьшена налоговая нагрузка для бизнеса. За время действия указа привлечено около 800 миллионов рублей инвестиций в основной капитал, созданы без малого 200 коммерческих организаций, трудоустроено около 16 тыс. человек. Дотационность юго-востока снизилась на 7 % - стали больше зарабатывать, а значит, в бюджетах появились средства на собственные нужды и социальные проекты. 

О примере Костюковичского района - Ксения Лебедева. Александр Вячеславович ежедневно объезжает район. Любит, чтобы все было под контролем. Об этом говорят и подчиненные. В пути отмечает, что по итогу 2019 район собрал 19 тыс. тонн зерновых. В этом году план - увеличить число вдвое. Ведь в 90-е эта цифра была  60 000 тонн. А значит, вопрос не в качестве земли, а в технологиях и ответственной работе. Кстати, у руля района председатель  пять месяцев.


Сейчас в районе средняя зарплата 876 рублей - это пятая позиция на Могилевщине


Откровенно говорит, что за время первого указа по развитию юго-востока показатели не были достигнуты. Но они выполнимы. Несмотря на это документ оказался хорошим подспорьем. Взять то же жилье: кредиты на строительство под 1 % на 20 лет как для своих, так и для приезжих. Отсюда, видимо, и ежегодный рост заключенных браков. Фермерское хозяйство "Крапивня" специализируется на молоке - продают в переработку. Но вот специалистов, в частности, ветврачей не хватает. Не только здесь, но и в целом на районе. Население района 23 000. 15 000 - в городе. Это беспокоит местных больше всего.

Теперь такими зданиями может распоряжаться райисполком. Если они в списке неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и находятся в республиканской собственности. Такое управление прописано  в указе по развитию юго-востока Могилевщины до 2025 года. А значит, процесс передачи имущества и работа с заинтересованными будет проходить быстрее. 


В Костюковичском районе планируют построить еще одно хозяйство, где будут выращивать 1 000 тонн форели


Плюс переработка.  В этом году в районе начнется реализация нескольких весомых инвестиционных проектов. Построят биогазовый комплекс для производства электрической и тепловой энергии и предприятие по выпуску древесного угля. Это уже более 20 рабочих мест. Благоустройству города отводится большое внимание, и это видно. Созданию инфраструктуры для молодежи - тоже. Не хватает пока мест для развлечений и отдыха, но район рассчитывает на малый бизнес и создание условий для жизни своими же силами. Некоторые места уже ждут спада пандемии, чтобы распахнуть свои двери для гостей. 

 
 
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Указ о развитии юго-востока Могилевщины продлили еще на 5 лет - до 2025 года. Отдачи ожидали большей, особенно в сфере производства и привлечения инвестиций. Но многое...
 
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