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Интернет-магазинов в Беларуси стало больше
07.07.2020 10:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИнтернет-магазинов в Беларуси стало больше. Прирост в 6,5 % с начала года. А за 5 лет, по данным торгового реестра, их количество выросло почти вдвое. Сегодня число интернет-магазинов приблизилось уже к 24 тысячам. МАРТ напоминает: скоропортящиеся продукты и спортивное питание можно реализовывать в интернет-магазине, если у продавца есть торговый объект, где продают и хранят такую продукцию, а также если продавцом является изготовитель этой продукции.
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Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Прирост в 6,5 % с начала года. А за 5 лет, по данным торгового реестра, их количество выросло почти вдвое. Сегодня число...
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