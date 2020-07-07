Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интернет-магазинов в Беларуси стало больше Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Прирост в 6,5 % с начала года. А за 5 лет, по данным торгового реестра, их количество выросло почти вдвое. Сегодня число...

Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Прирост в 6,5 % с начала года. А за 5 лет, по данным торгового реестра, их количество выросло почти вдвое. Сегодня число интернет-магазинов приблизилось уже к 24 тысячам. МАРТ напоминает: скоропортящиеся продукты и спортивное питание можно реализовывать в интернет-магазине, если у продавца есть торговый объект, где продают и хранят такую продукцию, а также если продавцом является изготовитель этой продукции.