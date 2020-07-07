ЗВР Беларуси в июне показали серьезный рост

Золотовалютные резервы Беларуси выросли за июнь более, чем на девятьсот миллионов долларов. К резкому скачку вверх привело размещение евробондов Минфином.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, на 1 июля международные резервные активы нашей страны составили 8 795,7 млн долларов в эквиваленте. За июнь этого года золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов или на 11,6%, в мае наблюдалось снижение показателя на 3,7 млн долларов или на 0,05 %.

«Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота», - отмечается в пресс-релизе регулятора. В июне Беларусь также рассчиталась по внешним долгам на сумму 287 млн долларов.

Отметим, что за январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года.