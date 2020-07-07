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ЗВР Беларуси в июне показали серьезный рост

07.07.2020 11:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Золотовалютные резервы Беларуси выросли за июнь более, чем на девятьсот миллионов долларов. К резкому скачку вверх привело размещение евробондов Минфином.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, на 1 июля международные резервные активы нашей страны составили 8 795,7 млн долларов в эквиваленте. За июнь этого года золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов или на 11,6%, в мае наблюдалось снижение показателя на 3,7 млн долларов или на 0,05 %.

«Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота», - отмечается в пресс-релизе  регулятора. В июне Беларусь также рассчиталась по внешним долгам на сумму 287 млн долларов.

Отметим, что за январь-май 2020 года ЗВР Беларуси снизились на 16,1% и на 1 июня составили $7 млрд 879,3 млн по сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года. 

На 1 января 2020 года по предварительным данным Нацбанка, они составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).

 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли за июнь более, чем на девятьсот миллионов долларов. К резкому скачку вверх привело размещение евробондов Минфином.
 
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