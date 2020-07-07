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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Производство кофе в мире сократится, но цены не вырастут Производство кофе в мире сократится, но цены не вырастут. Таков прогноз международных экспертов, согласно которому урожай бодрящего напитка в мире в сезон...

Производство кофе в мире сократится, но цены не вырастут. Таков прогноз международных экспертов, согласно которому урожай бодрящего напитка в мире в сезон составит 169 млн мешков, что на 3 % меньше, чем годом ранее. Спад предложения специалисты объясняют прежде всего тем, что в Бразилии кофейные деревья сорта арабика вступят в сезон двухгодичного производственного цикла. К слову, сегодня Бразилия - лидер производства кофе в мире. Однако, по словам аналитиков, сокращение экспорта из Бразилии отчасти компенсируется ростом поставок из Индонезии и Вьетнама. Цены же на кофе, измеряемые ежемесячным сводным индексом цен Международной кофейной организации (ICO), упали в этом сезоне на 15 % - до 93 %. Это минимальное значение с сентября 2006 года.