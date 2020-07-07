Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев. Речь идет о вторичке. За неделю б/у квадрат потерял 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1...

Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев. Речь идет о вторичке. За неделю б/у квадрат потерял 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 394 доллара. На первичном же рынке плюсовая ценовая динамика - свежий квадрат подрос в цене за неделю на 0,2 % и стоит 1 323 доллара. Разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 71 доллар. Напомним, два месяца назад разрыв составлял без малого 100 $. Эксперты недвижимого рынка отмечают: новые продавцы по-прежнему выходят на рынок с более низкими ценами, но разница сокращается. Средняя цена объектов, которые вышли на рынок на прошлой неделе, была всего на 20 долларов за метр квадратный ниже, чем у ранее размещенных объявлений.