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Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев

07.07.2020 12:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев. Речь идет о вторичке. За неделю б/у квадрат потерял 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 394 доллара. На первичном же рынке плюсовая ценовая динамика - свежий квадрат подрос в цене за неделю на 0,2 % и стоит 1 323 доллара. Разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 71 доллар. Напомним, два месяца назад разрыв составлял без малого 100 $.  Эксперты недвижимого рынка отмечают: новые продавцы по-прежнему выходят на рынок с более низкими ценами, но разница сокращается. Средняя цена объектов, которые вышли на рынок на прошлой неделе, была всего на 20 долларов за метр квадратный ниже, чем у ранее размещенных объявлений. 

 
 
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Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев. Речь идет о вторичке. За неделю б/у квадрат потерял 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1...
 
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