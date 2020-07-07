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Белкоммунмаш отправит в Молдову машинокомплекты троллейбусов

07.07.2020 12:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

До конца этого года минское предприятие поставит 30 машинокомплектов. Первая отгрузка запланирована на август-2020. Поставка машинокомплектов сочлененных троллейбусов нового поколения модели 43303 будет осуществляться впервые.

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До конца этого года минское предприятие поставит 30 машинокомплектов. Первая отгрузка запланирована на август-2020. Поставка машинокомплектов сочлененных...
 
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