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Более 40 тысяч человек, подписавшиеся за Цепкало, готовы защищать свои подписи

08.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 40 тысяч человек уже откликнулись на призыв штаба Валерия Цепкало защитить свои подписи. Большинство из них — в Минске. Цифры представлены на официальном сайте штаба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инициативная группа, напомним, собрала более 200 тысяч подписей, в избиркомы было сдано 160 тысяч. Однако ЦИК признал только 75 тысяч, что недостаточно для регистрации кандидатом в президенты.

После этого штаб Цепкало заявил, что будет бороться за каждую забракованную подпись, и призвал всех подписантов связаться со штабом через сайт, Telegram или Viber-бота, заполнив форму обратной связи.

«Нашей командой разработан четкий алгоритм, с помощью которого вы можете верифицировать вашу подпись, подтвердить, что вы есть, доказать себе и всей стране, что нас на самом деле очень-очень много», — заявили в штабе.

На сегодняшний день свои подписи подтвердили более 16 тысяч минчан, более 7,3 тысячи жителей Минской области, 5,2 тысячи — Гродненской, 3,5 тысячи — Брестской, 2,8 тысячи — Гомельской и 2,5 тысячи Витебской области.

«По мере поступления официальных данных из избирательных комиссий мы сообщим, была ли ваша подпись принята либо забракована. В случае, если ваша подпись была признана недействительной, наш штаб передаст вам инструкцию для дальнейших действий и восстановления справедливости», — проинформировал штаб кандидата.

Пятого июля Валерий Цепкало заявил, что не собирается выходить из президентской кампании вне зависимости от решения ЦИК о регистрации.

«В течение ближайшей недели произойдут серьезные события, которые определят, как мы будем действовать. Отступать мы не собираемся, мы будем двигаться в этой кампании вне зависимости от решения Центризбиркома», — заявил Цепкало.

 
Теги: Минск
 
 
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