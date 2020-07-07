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Лукашенко сменил главу военной разведки
08.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента. Соответствующие указы он подписал 7 июля.
Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.
Президент также назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.
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Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил.
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