Лукашенко сменил главу военной разведки

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента. Соответствующие указы он подписал 7 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Президент также назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.