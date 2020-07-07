ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Евродепутаты просят ЕС подумать о вводе санкций в отношении Беларуси

08.07.2020 12:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты Европарламента направили руководству Европейской комиссии письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести санкции в отношении белорусского руководства. Текст письма предоставил TUT.BY один из подписавших его депутатов — Пятрас Ауштрявичус.


Фото: Reuters

Письмо было подписано 31 депутатом, среди которых — представители шести из семи фракций Европарламента, за исключением крайне правых. Документ адресован главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В документе говорится о необходимости пересмотра политики ослабления санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, проводимой с 2016 года, а также предусмотреть возможность введения новых ограничений в связи с нарушениями руководством нашей страны прав и свобод граждан.

— Белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров, — говорится в письме.

Подписавшие письмо евродепутаты были бы рады наблюдать твердую позицию противодействия со стороны Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, «поскольку дела говорят громче слов».

— В 2016 году Совет решил снять санкции со 170 лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая нынешнее развитие событий, нам нужно пересмотреть это решение. Таким образом, мы рекомендуем вам пересмотреть и расширить список санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании, — отмечается в письме.

Напомним, с начала президентской кампании в Беларуси резко выросло количество задержанных, кого белорусские правозащитники признали политзаключенными. Их можно условно разделить на две группы. Одни так или иначе связаны с Виктором Бабарико и проходят по так называемому делу Белгазпромбанка. Правоохранители вменяют им «экономические статьи». Вторые — с блогером Тихановским и инициативной группой его жены. Этих людей держат за решеткой в основном по «хулиганской статье»: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Европарламента направили руководству Европейской комиссии письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести санкции в отношении белорусского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белкоммунмаш отправит в Молдову машинокомплекты троллейбусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика