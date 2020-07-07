От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

«З0% квартир в первых домах уже проданы»

Многоквартирные дома появились в продаже быстрее, чем это ранее анонсировал застройщик. В «А-100 Девелопмент» пояснили, что поводом поспешить стал повышенный спрос на квартиры в новом районе. В итоге в продажу поступила новая очередь строительства — четырехэтажные убран-виллы и ситихаусы. Многоквартирное жилье построят вблизи главного бульвара "Зеленой Гавани", рядом с центральным парком и в трех минутах ходьбы от гольф-поля.

— Неделю назад начались закрытые продажи квартир в "Зеленой Гавани" — работали с людьми, которые ранее уже обозначили интерес к этому типу жилья. Буквально за несколько дней было продано порядка 30% в первых многоквартирных домах, что говорит о реальном спросе на новый продукт и новый образ жизни в загородном комплексе, —отметили в «А-100 Девелопмент».

По данным застройщика, у белорусов есть желание жить в организованных комплексах за городом, однако таких вариантов, где все вопросы продуманы и решены «под ключ», в Беларуси практически нет. Особенно эта касается покупателей многоквартирного жилья:

— По сути, купить квартиру в лесу, прямо на природе, сегодня можно только здесь. И при этом быть уверенным, что вопросы инфраструктуры здесь будут решены в лучшем виде, — добавили в «А-100 Девелопмент».

В жилом комплексе «Зеленая Гавань» появятся уже знакомые по «Пирсу» форматы жилья – урбан-виллы и ситихаусы. Традиционно в многоквартирных домах предусмотрены закрытые дворы, видеонаблюдение без слепых зон, шлагбаумы, безопасные площадки для детей, безопасные дороги. С учетом специфики спокойной загородной жизни все шумные зоны - детские, игровые и спортивные площадки - будут вынесены в специальные места. А дворы при этом останутся тихими и лишенными излишнего шума - в них сохранят взрослые деревья, появятся беседки, шезлонги, качели и места для детей до 4 лет. Эксплуатацией комплекса займется управляющая компания «А-100 Комфорт».