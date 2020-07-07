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От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Месяц назад директор компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик лично показала журналистам, как выглядят готовые коттеджи и таунхаусы в загородном жилом комплексе «Зеленая Гавань». Сегодня застройщик объявил о старте продаж многоквартирных домов. Рассказываем, какие квартиры выставлены на продажу и сколько стоит квадратный метр.

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

«З0% квартир в первых домах уже проданы»

Многоквартирные дома появились в продаже быстрее, чем это ранее анонсировал застройщик. В «А-100 Девелопмент» пояснили, что поводом поспешить стал повышенный спрос на квартиры в новом районе. В итоге в продажу поступила новая очередь строительства — четырехэтажные убран-виллы и ситихаусы. Многоквартирное жилье построят вблизи главного бульвара "Зеленой Гавани", рядом с центральным парком и в трех минутах ходьбы от гольф-поля.

Неделю назад начались закрытые продажи квартир в "Зеленой Гавани" — работали с людьми, которые ранее уже обозначили интерес к этому типу жилья. Буквально за несколько дней было продано порядка 30% в первых многоквартирных домах, что говорит о реальном спросе на новый продукт и новый образ жизни в загородном комплексе, —отметили в «А-100 Девелопмент».

По данным застройщика, у белорусов есть желание жить в организованных комплексах за городом, однако таких вариантов, где все вопросы продуманы и решены «под ключ», в Беларуси практически нет. Особенно эта касается покупателей многоквартирного жилья:

По сути, купить квартиру в лесу, прямо на природе, сегодня можно только здесь. И при этом быть уверенным, что вопросы инфраструктуры здесь будут решены в лучшем виде, — добавили в «А-100 Девелопмент».

В жилом комплексе «Зеленая Гавань» появятся уже знакомые по «Пирсу» форматы жилья – урбан-виллы и ситихаусы. Традиционно в многоквартирных домах предусмотрены закрытые дворы, видеонаблюдение без слепых зон, шлагбаумы, безопасные площадки для детей, безопасные дороги. С учетом специфики спокойной загородной жизни все шумные зоны - детские, игровые и спортивные площадки - будут вынесены в специальные места. А дворы при этом останутся тихими и лишенными излишнего шума - в них сохранят взрослые деревья, появятся беседки, шезлонги, качели и места для детей до 4 лет. Эксплуатацией комплекса займется управляющая компания «А-100 Комфорт».

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

От $ 1254 в ситихаусах и от $1497 в урбан-виллах

В урбан-виллах и ситихаусах появятся квартиры площадью от 52 до 95 квадратных метров. Во всех домах запроектированы французское остекление, открытые террасы, витражные окна. Подъезды сквозные в едином стиле, для домашних животных установят лапомойки, реализуют площадки для выгула.

Строительство первых многоквартирных домов уже началось и будет завершено в IV квартале 2021 года. Стоимость квадратного метра в новых домах на старте строительства варьируется от $ 1254 до $1400 в ситихаусах и от $1497 до $1675 в урбан-виллах. Цена зависит от метража квартиры, ее планировки, окон, наличия террасы, расположения самой квартиры.

Так, к примеру "двушка" площадью 57,87 кв. м в ситихаусе обойдется покупателю в $ 77.520, "трешка" площадью 76,18 "квадрата" - в $ 99.560, четырехкомнатную квартиру почти в 100 "квадратов" можно приобрести за $ 119.700.

Квартиры в урбан-виллах стоят дороже. Самый доступный вариант - "двушка" площадью 52,76 кв.м, ее можно купить за $88.400.  Двухкомнатная квартира площадью 64,33 "квадрата" обойдется уже в $105.600; "трешка" площадью 85,13 квадратного метра продается за $ 127.500. 

К слову, к моменту передачи ключей собственникам квартир в "Зеленой Гавани" уже будет вестись строительство первого детского сада и других объектов инфраструктуры. По мере развития и заселения жилого комплекса здесь появятся: школы, детские сады, поликлиника, торговый центр, различные магазины, фитнес-центр, кафе и рестораны, салоны красоты, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое.

- "Зеленая Гавань" - это вызов и новая планка для нас как застройщика. А для белорусов - совершенно новый пример того, каким должен быть современный жилой комплекс за городом. Этот сегмент рынка жилой недвижимости практически не развивался из-за сложности подхода. Чтобы взять и эту высоту, мы привлекали к разработке архитекторов из Лондона и лучших белорусских специалистов. В итоге получился по-настоящему европейский жилой комплекс с единой архитектурой, разнообразными типами жилья, сложным и качественным благоустройством, а также в перспективе - с инфраструктурой, как в городе. А чтобы люди, которые будут здесь жить, не шли на компромисс с собой - мы взяли все лучшее из городских жилых комплексов и перенесли это на природу, - добавили в «А-100 Девелопмент».

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»
От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

Напомним, что «Зеленая Гавань» строится на территории в 220 га в 3,5 км от МКАД, в окружении гольф-полей и природного заказника «Стиклево». Строительство комплекса стартовало в 2018 году и рассчитано на 10 лет. В перспективе здесь будет жить 15 тыс. человек.

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

На сегодня в «Зеленой Гавани» завершилось строительство первой очереди из 50 коттеджей. Частные дома жилой площадью от 150 до 220 квадратных метров проданы и большинство из них переданы собственникам. Параллельно ведется строительство таунхаусов и лайнхаусов - двухэтажных блочных домов площадью от 123 до 150 квадратных метров.


От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

От $ 1254 за «квадрат». В продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань»

 
 
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Месяц назад директор компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик лично показала журналистам, как выглядят готовые коттеджи и таунхаусы в загородном жилом...
 
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