Снятый с торгов участок в Сенице снова выставили на аукцион. Обзор хороших участков, которые соберут аншлаг 31 июля

В Колодищах разыгрывается много участков, но такое расположение встретишь нечасто. Участок №16 выделен вдоль главной артерии района – ул. Энтузиастов. Долгое время эта дорога была в плачевном состоянии, но позже дорожное полотно асфальтировали, кое-где даже появился тротуар, освещение, бордюр. Скорее всего, площадка вызовет интерес у участников торгов.

Что касается самого участка, то он ровный, удобный для строительства дома. Площадь земельного надела – 14,5 сотки, стартовая цена – 39 тыс. рублей. Из коммуникаций здесь есть газ и электричество, подъезд асфальтирован. Справа – жилой дом, сосед слева еще строится.