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Снятый с торгов участок в Сенице снова выставили на аукцион. Обзор хороших участков, которые соберут аншлаг 31 июля
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Все участки на карте
В Ратомке на торги выставлено два смежных участка. Площадка под строительство находится на окраине новой застройки у лесополосы. Участки ровные, слегка заросшие травой. Из коммуникаций здесь есть только электричество, подъезд - гравийка. Из минусов можно выделить приближенность к железнодорожным путям – до них от участков не более 90 метров.
Площадь участка №19 — 9,92 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №19 — Br 45.000;
Координаты участка №19: 53°55'28.8"N 27°19'14.3"E;
Площадь участка №20 — 12,01 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №20 — Br 50.000;
Координаты участка №20: 53°55'29.7"N 27°19'12.4"E;
Расстояние до МКАД: 9 км.
аг. Колодищи, квартал 759, участок № 16 (Лот №4)
В Колодищах разыгрывается много участков, но такое расположение встретишь нечасто. Участок №16 выделен вдоль главной артерии района – ул. Энтузиастов. Долгое время эта дорога была в плачевном состоянии, но позже дорожное полотно асфальтировали, кое-где даже появился тротуар, освещение, бордюр. Скорее всего, площадка вызовет интерес у участников торгов.
Что касается самого участка, то он ровный, удобный для строительства дома. Площадь земельного надела – 14,5 сотки, стартовая цена – 39 тыс. рублей. Из коммуникаций здесь есть газ и электричество, подъезд асфальтирован. Справа – жилой дом, сосед слева еще строится.
Участок №10 выделен в другой стороне Колодищей на улице Беловежская. Площадь земельного надела порядка 15 соток, территория холмистая, заросшая деревьями. Ранее площадка не осваивалась, поэтому выглядит, как обычная лесополоса. Практически все дома по соседству уже жилые, из коммуникаций здесь есть электричество и газ. Почти до самого участка ведет асфальт, но подъезд к территории достаточно условный. Недалеко от участка есть остановка общественного транспорта.
С завидной регулярностью на аукционе появляются участки в Лапоровичах. В этот раз на торги выставили земельный надел на окраине старой части деревни. Площадка ранее не осваивалась, холмистая, представляет собой пустырь. Площадь участка – 13,64 сотки, подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 80 тыс. рублей.
К слову,
Участок №1С в Сенице уже выставлялся на торги
Сам участок находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Из коммуникаций здесь есть все необходимое: электричество, газ, вода и канализация. Подъезд к земельному наделу асфальтирован, вокруг дорогие коттеджи и добротные дома, за забором — несколько таунхаусов. Площадка ровная, но небольшая — площадь участка всего 7,4 сотки. Судя по всему, сейчас территория используется под чей-то огород.
Деревня Новый Двор находится в 7 километрах от МКАД. Здесь, в квартале новой коттеджной застройки, разыграют участок площадью 15 соток. Из коммуникаций в населенном пункте заявлено только электричество, подъезд – асфальтирован. Сам участок ровный, удобный для строительства, слегка заросший травой и кустарником. Справа от участка жилой дом, сосед слева строится.
Площадь участка — 14,95 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 32.000;
Координаты участка: 53°51'08.7"N 27°21'50.5"E;
Расстояние до МКАД: 7 км.
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Снятый с торгов участок в Сенице снова выставили на аукцион. Обзор хороших участков, которые соберут аншлаг 31 июля
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