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Скидка в $10 тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

14.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

30 июля 2020 года пройдет повторный аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 23 квартиры в доме №54 по улице Серова в Минске. В сравнении с июньским аукционом стартовые цены квартир сильно снижены. Извещение о проведении аукциона опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда».  

Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

На повторный аукцион выставлены те же 23 квартиры (1 «однушка», 13 «двушек» и 9 «трешек»), что разыгрывали в июне, но значительно дешевле. Так, стартовая цена единственной «однушки», участвующей в торгах, снижена со 123 до 104 тыс. руб. Квартира 18 находится на 5 этаже новостройки, ее площадь – 39,4 квадратных метров.

Еще сильнее упали в цене «двушки» и «трешки». За месяц стартовые цены на эти лоты снизились в среднем на $10 тыс. Так, на предстоящем аукционе торги за двухкомнатную квартиру №17, площадью 60 “квадратов”, начнуться со 140 250 руб. или $ 57,7 тыс. Для сравнения – на предыдущих торгах она выставлялась за $ 67 645 со старта.

Начальные цены за трехкомнатные квартиры в новом доме варьируются от $ 64 до $ 68 тыс. в зависимости от площади и этажа. Это также существенно ниже, чем на аукционе 16 июня.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, руб.

Начальная цена, $

Размер задатка, руб.

За сколько выставлялся лот в июне ($)

1

«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−18 (5-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 39,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 41,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 740)

104 550,00

43024

5 000,00

50 430

2

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)

153 850,00

63312

5 000,00

74 200

3

«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)

144 500,00

59465

5 000,00

69 700

4

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)

167 450,00

68909

5 000,00

80 764

5

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)

166 600,00

68559

5 000,00

80 350

6

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)

143 650,00

59115

5 000,00

69 285

7

«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)

167 450,00

68909

5 000,00

80 765

8

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)

140 250,00

57716

5 000,00

67 645

9

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)

163 200,00

67160

5 000,00

78 715

10

«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)

155 550,00

64012

5 000,00

75 025

11

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)

144 500,00

59465

5 000,00

69 670

12

«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)

142 800,00

58765

5 000,00

68 875

13

«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)

158 100,00

65061

5 000,00

76 255

14

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)

148 750,00

61213

5 000,00

71 745

15

«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)

158 100,00

65061

5 000,00

76 255

16

«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)

148 750,00

61213

5 000,00

71 745

17

«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)

146 200,00

60164

5 000,00

70 515

18

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)

158 950,00

65411

5 000,00

76 665

19

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)

147 900,00

60864

5 000,00

71 335

20

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)

147 050,00

60514

5 000,00

70 925

21

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)

155 550,00

64012

5 000,00

75 025

22

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)

144 500,00

59465

5 000,00

69 695

23

«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)

142 800,00

58765

5 000,00

68 875

Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова построили на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир, часть из которых были проданы во время строительства застройщиком. Остальные реализуются через аукцион. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа.

На этапе строительства застройщик предлагал квартиры в «долевку». Тогда купить новую квартиру в Минске у застройщика можно было по $ 1100/кв.м в эквиваленте. Аукционные цены в готовом доме стартуют от $931 за “квадрат”. Однако есть нюанс – “дольщики» получили квартиры с отделкой, будущие победители аукциона – без.


Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Скидка в тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Еще в мае замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко комментировал Realt.by, чтооценить спрос на такую недвижимость сложно, а стартовая цена застройщика «довольно высокая». Возможно из-за этого, торги прошли не эффективно и начальные цены квартир решили пересмотреть в сторону понижения:

— Как правило, к подобным объектам недвижимости мы наблюдаем очень большой интерес среди потенциальных покупателей: люди звонят, узнают более подробную информацию о правилах участия в аукционе. Насколько активно будут проходить эти торги, сейчас прогнозировать рано — только сегодня появился анонс аукциона. Однако застройщиком заявлена довольно высокая стартовая цена — возможно, это сразу определит стратегию поведения некоторых участников аукциона и отпугнет тех, кто хотел участвовать «на удачу», — говорил Тихон Чашейко в мае. 

Повторный аукцион состоится 30 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5000 рублей. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1% от цены продажи предмета торгов.

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля 2020 года пройдет повторный аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 23 квартиры в доме №54 по...
 
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