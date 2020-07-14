Скидка в $10 тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

30 июля 2020 года пройдет повторный аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 23 квартиры в доме №54 по улице Серова в Минске. В сравнении с июньским аукционом стартовые цены квартир сильно снижены. Извещение о проведении аукциона опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда».
На повторный аукцион выставлены те же 23 квартиры (1 «однушка», 13 «двушек» и 9 «трешек»), что разыгрывали в июне, но значительно дешевле. Так, стартовая цена единственной «однушки», участвующей в торгах, снижена со 123 до 104 тыс. руб. Квартира №18 находится на 5 этаже новостройки, ее площадь – 39,4 квадратных метров.
Еще сильнее упали в цене «двушки» и «трешки». За месяц стартовые цены на эти лоты снизились в среднем на $10 тыс. Так, на предстоящем аукционе торги за двухкомнатную квартиру №17, площадью 60 “квадратов”, начнуться со 140 250 руб. или $ 57,7 тыс. Для сравнения – на предыдущих торгах она выставлялась за $ 67 645 со старта.
Начальные цены за трехкомнатные квартиры в новом доме варьируются от $ 64 до $ 68 тыс. в зависимости от площади и этажа. Это также существенно ниже, чем на аукционе 16 июня.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−18 (5-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 39,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 41,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 740)
104 550,00
43024
5 000,00
50 430
2
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)
153 850,00
63312
5 000,00
74 200
3
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)
144 500,00
59465
5 000,00
69 700
4
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)
167 450,00
68909
5 000,00
80 764
5
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)
166 600,00
68559
5 000,00
80 350
6
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)
143 650,00
59115
5 000,00
69 285
7
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)
167 450,00
68909
5 000,00
80 765
8
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)
140 250,00
57716
5 000,00
67 645
9
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)
163 200,00
67160
5 000,00
78 715
10
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)
155 550,00
64012
5 000,00
75 025
11
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)
144 500,00
59465
5 000,00
69 670
12
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)
142 800,00
58765
5 000,00
68 875
13
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)
158 100,00
65061
5 000,00
76 255
14
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)
148 750,00
61213
5 000,00
71 745
15
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)
158 100,00
65061
5 000,00
76 255
16
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)
148 750,00
61213
5 000,00
71 745
17
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)
146 200,00
60164
5 000,00
70 515
18
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)
158 950,00
65411
5 000,00
76 665
19
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)
147 900,00
60864
5 000,00
71 335
20
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)
147 050,00
60514
5 000,00
70 925
21
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)
155 550,00
64012
5 000,00
75 025
22
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)
144 500,00
59465
5 000,00
69 695
23
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)
142 800,00
58765
5 000,00
68 875
Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова построили на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир, часть из которых были проданы во время строительства застройщиком. Остальные реализуются через аукцион. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа.
На этапе строительства застройщик предлагал квартиры в «долевку». Тогда купить новую квартиру в Минске у застройщика можно было по $ 1100/кв.м в эквиваленте. Аукционные цены в готовом доме стартуют от $931 за “квадрат”. Однако есть нюанс – “дольщики» получили квартиры с отделкой, будущие победители аукциона – без.
Еще в мае замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко комментировал Realt.by, чтооценить спрос на такую недвижимость сложно, а стартовая цена застройщика «довольно высокая». Возможно из-за этого, торги прошли не эффективно и начальные цены квартир решили пересмотреть в сторону понижения:
— Как правило, к подобным объектам недвижимости мы наблюдаем очень большой интерес среди потенциальных покупателей: люди звонят, узнают более подробную информацию о правилах участия в аукционе. Насколько активно будут проходить эти торги, сейчас прогнозировать рано — только сегодня появился анонс аукциона. Однако застройщиком заявлена довольно высокая стартовая цена — возможно, это сразу определит стратегию поведения некоторых участников аукциона и отпугнет тех, кто хотел участвовать «на удачу», — говорил Тихон Чашейко в мае.
Повторный аукцион состоится 30 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5000 рублей. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1% от цены продажи предмета торгов.