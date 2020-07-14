Скидка в $10 тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

Источник материала: realt.by

30 июля 2020 года пройдет повторный аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 23 квартиры в доме №54 по улице Серова в Минске. В сравнении с июньским аукционом стартовые цены квартир сильно снижены. Извещение о проведении аукциона опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда».

На повторный аукцион выставлены те же 23 квартиры (1 «однушка», 13 «двушек» и 9 «трешек»), что разыгрывали в июне, но значительно дешевле. Так, стартовая цена единственной «однушки», участвующей в торгах, снижена со 123 до 104 тыс. руб. Квартира №18 находится на 5 этаже новостройки, ее площадь – 39,4 квадратных метров.

Еще сильнее упали в цене «двушки» и «трешки». За месяц стартовые цены на эти лоты снизились в среднем на $10 тыс. Так, на предстоящем аукционе торги за двухкомнатную квартиру №17, площадью 60 “квадратов”, начнуться со 140 250 руб. или $ 57,7 тыс. Для сравнения – на предыдущих торгах она выставлялась за $ 67 645 со старта.

Начальные цены за трехкомнатные квартиры в новом доме варьируются от $ 64 до $ 68 тыс. в зависимости от площади и этажа. Это также существенно ниже, чем на аукционе 16 июня.