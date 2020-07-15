«Велопарковки вызовут возмущение автовладельцев». Почему Мингорисполком не хочет разгрузить город от машин?

Как должно быть

На протяжении последних лет все чаще от чиновников можно услышать, что Минск движется по европейскому сценарию в популяризации велосипедов как основного вида городского транспорта. В 2018 году даже приняли Национальную концепцию о развитии велодвижения. Год назад на школьной линейке сам президент говорил , что с удовольствием пересел бы на электромопед или велосипед, если бы не Зеленский. Как же эта концепция выполняется в жизни?

Да, в Минске появляются новые, иногда «экспериментальные», велодорожки. У пешеходов изымаются части тротуаров и передаются велосипедистам, возле магазинов устанавливают так называемые «велопарковки». Почему «так называемые»? Потому что норм, которые предъявляются к установке таких элементов, да и к самим парковкам, нет. Поэтому такие велопарковки делают насколько хватает фантазии. И, в большинстве случаев, они не пригодны для стоянки велосипедов даже на короткий период.

По данным социологических исследований, проведенных в 2017 г., отсутствие «оборудованных мест для хранения велосипедов возле домов» является одним из основных препятствий для развития велодвижения в Минске. Владельцам велосипедов приходится либо поднимать свой транспорт себе на балкон, или опускать в подвал, или приковывать к батареям в подъезде. И хорошо, если велосипедист живет один в своей квартире. А как быть семье из 3−4 человек?

Мы уже писали , что согласно главе 13 Генерального плана Минска в каждом дворе жилого дома должен располагаться велогараж с учетом одного места для хранения велосипеда на две квартиры. Пункт 2.3.2 вышеупомянутой главы гласит: «Создать инфраструктуру велодвижения с включением парковок для велосипедов, мест их хранения и технического обслуживания, прокатных пунктов. Оборудовать дворовые территории жилых районов закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры».

Согласно разделу IV «Основные технико-экономические показатели Генерального плана г. Минска» к 2020 и 2030 г. в Минске прогнозируется 806,2тыс. квартир в многоквартирном жилищном фонде соответственно. Таким образом, для выполнения требования главы 13 генплана Минска к 2020 г. необходимо было установить на дворовых территориях жилых районов «закрытые велопарковки» вместимостью 403,1 тыс. велосипедов, а к 2030 г. — вместимостью 444,6 тыс. велосипедов. При средней вместимости велопарковок в 50 велосипедов к 2020 г. необходимо было установить на дворовых территориях жилых районов г. Минска 8062, а к 2030 г. — 8892 «закрытые велопарковки». Соответственно, речь идет об установке на дворовых территориях жилых районов тысяч велопарковок. Каким образом выполняется это требование генплана Минска в настоящее время? Многие ли дворовые территории жилых районов оборудованы «закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры»?