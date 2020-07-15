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«Велопарковки вызовут возмущение автовладельцев». Почему Мингорисполком не хочет разгрузить город от машин?
15.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы рассказывали про попытки Минского велосипедного общества (МВО) и Минского городского исполнительного комитета найти общий знаменатель в вопросе установки велосипедных гаражей во дворах жилых домов. Нормы по оборудованию мест для хранения велосипедов на каждый жилой многоквартирный дом есть, а возможности их выполнить – нет. История зашла на новый круг.
Как должно быть
На протяжении последних лет все чаще от чиновников можно услышать, что Минск движется по европейскому сценарию в популяризации велосипедов как основного вида городского транспорта. В 2018 году даже
Да, в Минске появляются новые, иногда «экспериментальные», велодорожки. У пешеходов изымаются части тротуаров и передаются велосипедистам, возле магазинов устанавливают так называемые «велопарковки». Почему «так называемые»? Потому что норм, которые предъявляются к установке таких элементов, да и к самим парковкам, нет. Поэтому такие велопарковки делают насколько хватает фантазии. И, в большинстве случаев, они
По
Мы уже
Согласно разделу IV «Основные технико-экономические показатели Генерального плана г. Минска» к 2020 и 2030 г. в Минске прогнозируется 806,2тыс. квартир в многоквартирном жилищном фонде соответственно. Таким образом, для выполнения требования главы 13 генплана Минска к 2020 г. необходимо было установить на дворовых территориях жилых районов «закрытые велопарковки» вместимостью 403,1 тыс. велосипедов, а к 2030 г. — вместимостью 444,6 тыс. велосипедов. При средней вместимости велопарковок в 50 велосипедов к 2020 г. необходимо было установить на дворовых территориях жилых районов г. Минска 8062, а к 2030 г. — 8892 «закрытые велопарковки». Соответственно, речь идет об установке на дворовых территориях жилых районов тысяч велопарковок. Каким образом выполняется это требование генплана Минска в настоящее время? Многие ли дворовые территории жилых районов оборудованы «закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры»?
Почему это не выполняется
На многие письма и петиции от МВО чиновники отвечают: «Благоустройство дворовых территорий с устройством парковок для установки велогаражей выполняется в ходе проведения работ по комплексному благоустройству жилого фонда согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации с финансированием из бюджета в порядке, предусмотренном законодательством».
При этом «комплексное благоустройство жилого фонда» — весьма редкое явление с учетом ограниченных бюджетных средств на его осуществление.
«С учетом плотности застройки некоторых районов г. Минска в настоящее время не имеется возможности построить на дворовых территориях велогаражи, отвечающие требованиям, изложенным в Вашем обращении, в том числе по обеспечению сохранности имущества от неправомерных действий третьих лиц (краж, причинения ущерба и др.) и погодных явлений».
Недавно мы
Транспортное средство должно хранится на стоянке для транспортных средств
Проанализировав сложившуюся ситуацию, а также ответы чиновников, представители МВО предложили властям Минска выполнять требования генерального плана устанавливая велогаражи на плоскостных стоянках для автомобилей» на «площадках, специально отведенных для стоянки транспортных средств. Этот вариант решает сразу несколько проблем, которые тянут за собой друг друга.
Во-первых, такой вариант соответствует Инструкции о порядке сдачи в аренду открытых площадок с покрытием, расположенных на землях общего пользования города Минска, для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания и нестационарных объектов бытового обслуживания и иных услуг населению, утвержденной Решением Минского городского Совета депутатов от 16 декабря 2009 г. №271.
Во-вторых, согласно ПДД, велосипед также является транспортным средством, поэтому площадка, специально отведенная для стоянки транспортных средств, будет полностью выполнять свое предназначение.
«Анализ законодательства, определяющего правовой статус «площадок, специально отведенных для стоянки транспортных средств», расположенных возле многоквартирных жилых домов и общежитий (Приложение 5 к предыдущему обращению) позволяет сделать вывод, что общедоступные и бесплатные «площадки, специально отведенные для стоянки транспортных средств», расположенные на дворовых территориях, не являются ни «автопарковками», ни «автостоянками». Части таких «сооружений благоустройства» могут быть «открытыми площадками с покрытием».
Согласно подп. 2.5 п. 2 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551, велосипед является транспортным средством. Соответственно, расположенные возле многоквартирных жилых домов и общежитий «площадки, специально отведенные для стоянки транспортных средств», не являющиеся автопарковкой либо автостоянкой, могут использоваться для установки «сооружений для хранения велосипедов». Так, вместо 4-6 м/мест на такой площадке можно установить «сооружение для хранения велосипедов» вместимостью 50-80 велосипедов. Части «площадок, специально отведенных для стоянки транспортных средств», можно использовать для установки на них «сооружений для хранения велосипедов» в новых микрорайонах, где имеется достаточное количество парковочных мест для автомобилей и часть из них можно отдать под «велогараж».
Использование «мест стоянки транспортных средств», расположенных возле многоквартирных жилых домов и общежитий, в качестве «открытых площадок с покрытием», предназначенных для установки «сооружений для хранения велосипедов», позволит значительно сократить расходование денежных средств на создание «открытых площадок с покрытием». При этом в г. Минске имеются случаи размещения установки «сооружений для хранения велосипедов» на «местах стоянки транспортных средств», расположенных возле многоквартирных жилых домов», - говориться в письме в Мингорисполком от МВО.
«Практика обслуживания и эксплуатации придомовых территорий многоквартирных жилых домов, как в центре города, так и в «спальных» микрорайонах показала, что уровень автомобилизации населения довольно высок и существующие плоскостные места не обеспечивают потребности в хранении автомобилей во дворах для всех желающих автовладельцев. Проблема с парковкой транспорта во дворах стоит очень остро, поэтому отвлечение части «открытых площадок с покрытием, специально отведенных для стоянки транспортных средств» на землях общего пользования под установки сооружений для хранения, технического обслуживания и ремонта велосипедов, детских и инвалидных колясок вызовет негативный резонанс у жителей», - сообщается в ответе Мингорисполкома для МВО.
Выходит, что велодвижение в Минске старались развить для уменьшения автомобилизации, чтобы белорусы чаще пользовались велосипедами, однако машины победили?
- При таком подходе происходит противопоставление интересов владельцев автомобилей и владельцев велосипедов. Согласно Правил дорожного движения велосипеды, так же, как и автомобили, являются транспортными средствами. Однако, одни граждане могут хранить свои транспортные средства на «площадках, специально отведенных для стоянки транспортных средств», а другие - не имеют такой возможности, - делится заместитель директора общественного объединения «Минское велосипедное общество» Максим Пучинский. - Следует учитывать, что в Минске количество только взрослых велосипедов составляет 800 тыс. единиц и превышает количество зарегистрированного легкого автотранспорта.
Также сейчас большинство дворовых территорий заполнены бесплатно хранящимися автомобилями, многие из которых находятся в непригодном состоянии, а часть буквально требуют утилизации. Так, еще в 2008 г. СМИ сообщали: «
- Вместе со специалистами администраций районов мы изучили весь город и составили список улиц, вдоль которых можно организовать парковки, - поясняет Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома. - Таких улиц оказалось больше сотни. И благодаря поддержке Мингорисполкома на многих из них будут выделены места для машин. Это делается в первую очередь для разгрузки дворов. Переместив часть автомобилей жильцов с внутренних территорий на улицу, мы также освободим дорогу для коммунальных машин, пожарных, «скорой помощи». Зачастую им трудно проехать к нужному подъезду.
Причем в предыдущем обращении МВО предлагала устанавливать велогаражи не на любые такие площадки, а только на определенные. «С целью экономии расходования денежных средств на создание указанных «открытых площадок с покрытием» в жилой застройке, где имеется достаточное количество парковочных мест для автомобилей, в качестве мест их размещения приоритетно рассматривать части «площадок, специально отведенных для стоянки транспортных средств» возле многоквартирных жилых домов и общежитий...» - сообщалось в предложении МВО.
Кстати, в Минске имеются примеры размещения на «площадках, специально отведенных для стоянки транспортных средств», которые находятся в жилой застройке на землях общего пользования населенных пунктов «сооружений для хранения, технического обслуживания и ремонта велосипедов, детских и инвалидных колясок». Мы об этом писали в предыдущих материалах. При этом размещение таких сооружений на указанных площадках не вызывает «негативный резонанс у жителей». Более того, имеются случаи, когда такие сооружения, установленные коммунальными унитарными предприятиями (ЖЭСами) («организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги») по заказу КУП ЖКХ районов Минска, фактически оказались безхозными, не используются по назначению длительное время и разрушаются.
При этом ни один житель - представитель «возмущенной общественности» не обратился куда-либо с требованием сноса неиспользуемого и разрушающегося сооружения для освобождения занимаемых им нескольких машиномест на указанной площадке, на которых при отсутствии «велогаражи» можно было хранить свой автомобиль. По крайней мере в МВО такой информации нет. Это свидетельствует об отсутствии «негативного резонанса у жителей» даже к неиспользуемым «сооружениям», установленным на указанных площадках.
- «Вызовет негативный резонанс у жителей» - сообщают чиновники. С этим нельзя согласится - «во дворах стоит очень остро» не «проблема с парковкой транспорта», а проблема с бесплатным хранением автотранспорта, - резюмирует Максим Пучинский.
МВО, в своем последнем письме, вновь и вновь предлагает горисполкому провести совещание с участием всех заинтересованных лиц и представителей МВО для обсуждения проблем с установкой «велогаражей» на дворовых территориях и проработки мер по их решению.
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«Велопарковки вызовут возмущение автовладельцев». Почему Мингорисполком не хочет разгрузить город от машин?
Недавно мы рассказывали про попытки Минского велосипедного общества (МВО) и Минского городского исполнительного комитета найти общий знаменатель в вопросе...
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