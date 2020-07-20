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ПАСЕ тоже не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
20.07.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. Об этом
«После приглашения, сделанного 15 июля парламентом Беларуси в ПАСЕ, направить делегацию для наблюдения за президентскими выборами 9 августа в Беларуси президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — сообщили агентству в ПАСЕ.
Ранее стало известно, что наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ впервые не прилетят в Беларусь на выборы. Как пояснили в организации, они своевременно
Известно, что участие в наблюдении за выборами президента примет миссия СНГ: в настоящее время идет процесс ее формирования,
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Решение принято с учетом того, что Беларусь затянула с приглашением, среди наблюдателей не будет партнерских организаций, а также из-за эпидемиологической...
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